Carlos Alcaraz cau davant Djokovic i es penja la plata a París

Carlos Alcaraz, davant Novak Djokovic | Europa Press

Carlos Alcaraz ha caigut davant Novak Djokovic en la final dels Jocs Olímpics de París, enduent-se la medalla de plata. En un partit extremadament igualat, el murcià ha obligat el serbi a guanyar dos tie-breaks per assegurar la seva victòria. El resultat final ha estat 7-6 (7-3 en el tie-break) i 7-6 (7-2 en el tie-break). Malgrat ser només dos sets, l'enfrontament s'ha allargat durant tres hores.

El partit ha estat ple d'emoció i tensió des del primer moment. Alcaraz ha demostrat un cop més el seu immens talent i resistència, posant en seriosos problemes Djokovic en nombrosos punts. No obstant això, el serbi, conegut pel seu temperament i experiència en moments decisius, ha sabut manejar millor la pressió en els desempataments, cosa que finalment li ha donat la victòria.

Aquest triomf té un significat especial per a Novak Djokovic, ja que li permet completar el Golden Slam als seus 37 anys. Amb aquest or olímpic, el serbi afegeix un altre assoliment impressionant a la seva ja il·lustre carrera, consolidant-se com un dels millors tennistes de tots els temps. Djokovic ha guanyat tots els tornejos de Grand Slam i ara també compta amb l'or olímpic, un èxit que molt pocs han pogut aconseguir en la història del tennis.