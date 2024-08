Així seran els onze nous estadis de l'Aràbia Saudita per al Mundial de futbol de 2034

El príncep de l'Aràbia Saudita dóna la mà a Cristiano Ronaldo | Europa Press

El 2 de novembre de 2023, la FIFA va anunciar oficialment que l'Aràbia Saudita serà l'amfitrió del Mundial de Futbol 2034. Aquest important anunci es va produir després que Austràlia es retirés de la contesa per la seu el 31 d'octubre de 2023, deixant l'Aràbia Saudita com l'única candidatura.

L'Aràbia Saudita ha presentat un ambiciós projecte per a l'organització del torneig, que inclou la construcció d'onze nous estadis. Amb aquesta addició, el total d'estadis per al Mundial 2034 arribarà als quinze, combinant les noves construccions amb els estadis ja existents al país. La capital, Riad, jugarà un paper central en el torneig, amb vuit dels estadis situats a la ciutat, subratllant l'esforç del país per modernitzar la seva infraestructura esportiva.

A Riad, dos estadis destacats seran el centre d'atenció. L'Estadi Rei Salman, amb capacitat per a més de 92,000 espectadors, acollirà tant el partit inaugural com la final del torneig. A més, servirà com la nova llar de la Selecció Nacional Saudita, consolidant-se com un símbol del futbol al país. D'altra banda, l'Estadi Príncep Mohammed bin Salman, que està en construcció, està dissenyat per oferir grades en tres nivells i una capacitat de més de 70,000 espectadors, prometent ser un dels principals escenaris del torneig.

A altres ciutats de l'Aràbia Saudita, també s'estan desenvolupant importants instal·lacions. A Jeddah, es construiran l'Estadi de Desenvolupament Central i l'Estadi costaner King Abdullah Sports City, tots dos amb vistes al Mar Roig. Al Khobar comptarà amb l'Estadi Aramco, mentre que Abhá i Neom també tindran estadis dedicats, cosa que contribuirà a una àmplia cobertura geogràfica del torneig.

A més dels estadis, l'Aràbia Saudita està treballant en una sèrie de propostes per assegurar una experiència memorable per a visitants i participants. S'oferiran més de 230,000 habitacions a les cinc ciutats amfitriones, garantint una àmplia disponibilitat d'allotjament per a turistes i aficionats. El FIFA Fan Festival comptarà amb deu ubicacions proposades, incloent-hi el Parc Rei Salman a Riad, el passeig marítim del Mar Roig a Jeddah i la Plaça Al Bihar a Abhá, dissenyades per oferir entreteniment i activitats paral·leles al torneig.

Amb el Mundial 2034, l'Aràbia Saudita busca posicionar-se com un centre global per a l'esport i un important hub estratègic internacional. Aquest esdeveniment és part d'una estratègia més àmplia per diversificar l'economia del país i augmentar la seva influència en l'escena internacional de l'esport. La confirmació de l'Aràbia Saudita com a seu no només representa un fita significativa per al futbol a la regió, sinó que també reflecteix el seu creixent paper en l'àmbit global.