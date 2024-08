El COI descarta donar una medalla a Carolina Marín

Marín no rebrà cap metall. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de la lesió que va patir al genoll dret i que la va deixar fora de la final olímpica de bàdminton, Carolina Marín va veure com el món de l'esport espanyol (i part també de les seves companyes de disciplina) li mostraven el seu suport indestructible i expressaven la seva admiració i li feien arribar els millors desitjos per a la seva recuperació.

De fet, aviat se'n va anar un pas més enllà i fins i tot el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i la Federació Espanyola de Bàdminton van demanar que el Comitè Olímpic Internacional (COI) li donés una medalla de bronze.

Tot i això, aquest extrem està descartat, ja que el COI ha dit a les autoritats esportives espanyoles que ni en el cas excepcional que es tractava i que fos una lesió tan greu d'una campiona olímpica que estigués guanyant la seva semifinal per lluitar novament pel or es pot concedir el premi. No hi haurà, per tant, cap medalla per a la de Huelva.

El que sí que s'estaria preparant, segons la Cadena SER , és un reconeixement mundial a la campiona de Huelva .

Les imatges de Marín deixant la pista entre llàgrimes i descartant la cadira de rodes han fet la volta al món.

Es repeteix allò viscut el 2019 i 2021

La lesió de l'andalusa no és, per desgràcia, una cosa nova per a ella. El 2019 ja va viure un trencament del lligament d'aquest mateix genoll.

Després, el 2021 una altra lesió a l'encreuat, aquesta vegada al genoll esquerre, i els meniscs li van impedir participar als Jocs del 2021 (que havien de ser el 2020, però que es van ajornar per la pandèmia).