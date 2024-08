Badosa trenca la sequera i guanya el primer títol en dos anys

Badosa torna a gaudir i obtenir resultats. Foto: DPA / Canva Pro

Paula Badosa ha trencat la sequera de títols. La tennista catalana és la nova campiona del WTA 500 de Washington després de superar la txeca Marie Bouzkova (6-1, 4-6, 6-4).

És la seva primera conquesta a més de dos anys i la quarta del seu palmarès. L'exnúmero dos del món va culminar l'estiu de ressorgir després dels problemes de lesions, especialment amb l'esquena el darrer any.

La catalana, que es va decantar per la gira nord-americana rumb a l'US Open abans que pels Jocs Olímpics, va alçar un trofeu com no feia des de Sydney el gener del 2022.

En aquella temporada va ser quan va arribar al número dos del món, però les últimes campanyes li va tocar patir a nivell mental i físic. A la capital nord-americana, Badosa va tornar a rugir en una final atapeïda per tornar de moment al top 50 del món, tot i que va començar llançada i es va apuntar el primer set amb un contundent 6-1 en mitja hora.

Després, la txeca es va fer forta per defensar un bon grapat de boles de break i, després de perdonar, va ser l'espanyola qui va cedir el servei i el set. Badosa va mostrar enteresa per superar el cop i va continuar carregant amb tot el servei del rival. Després d'un break per a cada jugadora, la catalana va seguir amb opcions al torn de servei de la txeca i amb un altre trencament més va firmar la victòria.