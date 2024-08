VÍDEO | El bonic gest de He Bing Jiao amb Carolina Marín: Espanya ha pujat al podi

L'esportista He Bing Jiao ha aconseguit emocionar tota Espanya

Lluny del soroll dels esports de masses com el futbol, la bellesa de l?esport i el veritable sentit de la competitivitat acaben aflorant en aquests esports més minoritaris. Aquests en què els esportistes, tot i estar a l'elit, han de lluitar el triple per ser reconeguts. Aquí és on és més present l'esperit olímpic, i aquest dilluns s'ha evidenciat en el lliurament de medalles de bàdminton femení.

L'esportista xinesa He Bing Jiao ha tingut un gest amb el seu rival Carolina Marín que, segur, no oblidarà a la vida. Ni ho oblidarem la resta dels espanyols. Marín va patir una lesió jugant contra He Bing Jiao i va haver d'abandonar la competició, tot i ser una de les clares aspirants a emportar-se l'or i estar guanyant el partit còmodament. Aquest infortuni va provocar que la xinesa s'emporti la medalla de plata i Marín se n'anés amb les mans buides.

Però He Bing Jiao ha volgut homenatjar la seva companya, reconeixent que s'ha endut la medalla de plata per un cop de bona sort -i mala sort per a Marín-, i quan ha pujat al podi ha mostrat la medalla de plata amb un pin amb la bandera d´Espanya. Un gest solidari i bell que ha permès a Carolina pujar al podi.

A continuació, podeu veure les imatges: