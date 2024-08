La selecció femenina de bàsquet 3x3 lluitarà per l'or després de derrotar els Estats Units

L'equip espanyol de bàsquet 3x3 femení als Jocs Olímpics de París 2024 - EP



Nou èxit per a Espanya! La selecció espanyola femenina de bàsquet 3x3 s'ha classificat aquest dilluns per a la final del torneig olímpic dels Jocs de París 2024, que es disputa al pavelló de La Concorde, després de derrotar (18-16) els Estats Units, una de les favorites, a la pròrroga a la primera semifinal.

Espanya s'enfrontarà aquest mateix dilluns (22.00 hores) al vencedor de l'altra semifinal que enfrontarà Canadà i Alemanya per la medalla d'or liderada per la valenciana Sandra Ygueravide, autora de 9 punts, entre ells el que va portar a la pròrroga ( 16-16) i els dos que van donar el bitllet a la final a les pupil·les d'Anna Junyent.

"¿Sort? La necessitarem, són molt grans, però ho lluitarem", va apuntar la presidenta

de la FEB, Elisa Aguilar, minuts abans de seure al costat del rei Felip VI, la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, i el president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, pista.

I Espanya ho va barallar. Va ser a remolc de les entrades a cistella de Hayle van Lith que van donar la iniciativa (6-9) a les nord-americanes, però que va neutralitzar pel llançament exterior i la defensa fins a igualar (15-15) amb tan sols 32 segons al cronòmetre .

La pivot Rhyne Howard va posar el 15-16 que semblava donar la victòria als Estats Units com en el partit de la primera fase (11-17), però Ygueravide va portar el temps suplementari amb una panera a cèrcol passat que va aixecar (16-16) el mateix monarca, acompanyat ja de l'espanyol Jorge Garbajosa, president de FIBA Europa

Una nova cistella de l'omnipresent Ygueravide i un tir lliure més encertat per la valenciana, llicenciada en Periodisme, va conduir Espanya a la final al mig de la decepció nord-americana. Les nord-americanes eren molt altes, encara que aquesta vegada va poder més la urpa del grup de Junyent que mai no es va rendir per fer història.