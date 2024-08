Espanya fa història amb la plata de bàsquet 3x3 femení

La selecció espanyola de bàsquet 3x3. Foto: Europa Press

La selecció espanyola femenina de bàsquet 3x3 va guanyar, dilluns passat 5 d'agost, la medalla de plata al torneig olímpic dels Jocs de París 2024. L'equip va perdre a la final contra Alemanya (17-16) després que Gràcia Alonso fallés un tret sobre la botzina que els podria haver donat la victòria. Tot i aquesta derrota, les jugadores Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Juana Camilión i Gràcia Alonso , ja han assegurat el seu lloc a la història de l'esport i de l'olimpisme espanyol.

En el seu debut olímpic en aquesta jove disciplina que es va estrenar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 (celebrats el 2021 per la pandèmia), les dirigides per Anna Junyer han tingut un recorregut impressionant des de la memorable cistella de Gràcia Alonso contra el Canadà al Preolímpic. A la fase de grups, van vèncer l'amfitriona França i van avançar directament a les semifinals. "No hi ha dolor ni cansament perquè ens juguem una medalla", va declarar Sandra Ygueravide, que va anotar 9 punts en la victòria a la pròrroga contra els Estats Units a les semifinals.

A la final, Espanya no va perdre l'or, sinó que va guanyar una plata inesperada, que no era a les previsions del COE i el CSD. Alemanya va començar amb un parcial de 3-0, però Espanya va igualar el marcador (3-3) gràcies a una cistella amb tir lliure i una altra de Sandra Ygueravide. Un triple de Camilió i un bon joc de pal baix de Gimeno els van donar un avantatge de 4 punts (12-8). Tot i això, dues faltes en atac a la pivot i un triple de Sonja Greinacher van capgirar el marcador (15-17) a favor d'Alemanya. Camilión va escurçar la distància (16-17) i amb 7,8 segons restants, Espanya va demanar un temps mort per preparar l'últim atac. La pilota va arribar a Gràcia Alonso, però aquesta vegada la fortuna no va estar al seu costat.

Tot i això, Espanya va guanyar una plata de gran valor que pot inspirar futures generacions a emular l'èxit de l'equip 3x3.

Hores abans, en el partit pel bronze, la selecció dels Estats Units va derrotar el Canadà (16-13), cosa que va ressaltar encara més la brillantor de la medalla de plata aconseguida per Espanya.