Oriol Romeu torna al Girona: el centre del camp del Barça perd més efectius

L?anunci de la tornada de Romeu al Girona. Foto: Girona FC / Canva Pro

El Girona ha confirmat el que era un secret de domini públic, el retorn del que fos el seu migcampista Oriol Romeu, cedit pel Barça després d'una temporada decebedora al conjunt blaugrana.

"Oriol Romeu tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella. El migcampista d'Ulldecona arriba a Montilivi com cedit després d'una temporada al FC Barcelona. El pivot, que demà ja s'entrenarà amb l'equip, torna així al Girona, amb què va jugar 34 partits la temporada 2022-2023", comunicava l'entitat de Montilivi durant la tarda del dilluns 5 d'agost.

El Barça havia donat permís al jugador per abandonar la concentració als Estats Units i negociar el seu futur, cosa que tot va apuntar al seu retorn al Girona. Amb l'equip de Míchel va treure el seu millor nivell fa dos anys i d'aquí es va forjar el fitxatge pel club blaugrana (per ser el relleu de Sergio Busquets a la posició del pivot), però a les ordres de Xavi Hernández no va tenir el mateix èxit.

D'aquesta manera, el Girona recupera un jugador que va arribar a ser clau per a Míchel, encara que el curs 2023-24, sense ell a la medul·lar, els gironins van aconseguir la històrica classificació per a la Champions League, així que no deixarà de competir a la màxima competició continental.

El conjunt català recorda a més el gran palmarès de Romeu, que també va jugar al Chelsea, València, Stuttgart i Southampton, amb Champions League, Europa League i FA Cup (Chelsea); Lliga i Supercopa d´Espanya (FC Barcelona) i un campionat d´Europa Sub-17 amb Espanya.

Així doncs, el Barça veu com se'n va un nou efectiu al mig del camp (després de la finalització de contracte de Sergi Roberto) ... mentre que el capítol d'entrades, per ara, es limita al davanter Pau Víctor, que ni tan sols té garantida al 100% la seva presència al primer equip.