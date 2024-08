Els dos equips espanyols que es poden classificar per lluitar per medalles d'or

Les de Montse Tomé celebren un gol. Foto: X (@SEFutbolFem)

Aquest dimarts 6 d'agost es poden certificar dues medalles més per a la delegació espanyola als Jocs Olímpics de París 2024 ... i també aquests dos equips poden accedir a la lluita per l'or, per ser els millors.

I és que la selecció femenina de futbol i la masculina d'hoquei herba disputen les semifinals respectives , amb l'equip de Montse Tomé com a clara favorita a accedir a l'últim partit. Menys clamorosa és la condició de favorits dels Red Sticks.

La Roja es veurà les cares contra el Brasil a partir de les 9 del vespre , un equip contra qui ja es van enfrontar a la fase de grups, amb triomf per a les espanyoles.

Per la seva banda, la selecció d'hoquei té un duríssim xoc a les 2 del migdia contra els Països Baixos .

Resta de cites

En aquest darrer dimarts olímpic, la resta de cites per a la delegació espanyola són:

12:00. Pacheco i Barrio competeixen en vela Nacra 17 mixt.

12:10. Gisela Pulido afronta una nova jornada de kitesurf.

12:15. Jordi Xammar i Nora Brugman competeixen en vela 470 mixt.

12:30. Naia Laso i Julia Benedetti tenen una cita a l'sketeboarding Park.

A la mateixa hora també serà el torn de Sara Ouzande i Carolina García en piragüisme K2 500m.

14:00. Espanya - Canadà de waterpolo femení.

19:30. Nova jornada de natació artística: en aquest cas, és el torn de la rutina lliure.

21:14 hores. Irene Sánchez-Escribano competeix a la prova dels 3.000 metres obstacles.

Totes les competicions es poden veure a Espanya pels canals d' Eurosport i de manera íntegra a la plataforma Max, així com en un paquet de 400 hores per RTVE.