Dani Olmo serà jugador del Barįa: així s'ha tancat l'acord

Dani Olmo | @FabrizioRomano

¡El Barça està a punt d'assegurar un dels seus fitxatges més esperats! Dani Olmo s'unirà a l'equip blaugrana després d'una negociació amb el Leipzig. Segons Fabrizio Romano, s'ha aconseguit un acord verbal per 55 milions d'euros més set en variables. El director esportiu del Barça, Deco, va viatjar a Alemanya i va aconseguir tancar l?operació amb la seva última oferta.

La possibilitat que Dani Olmo s'unís al Barça havia agafat força des de la setmana passada, quan el jugador va expressar el desig d'unir-se al club català. Les primeres propostes del Barça no van aconseguir un acord, però la darrera oferta, que incrementa el pagament fix i redueix les variables, finalment va convèncer el Leipzig. Encara queda per definir com es farà el pagament, ja que el Leipzig prefereix una gran part avançada en lloc de pagaments a terminis.

Avui mateix, Deco es va reunir amb els agents d'Olmo i el jugador en un hotel de Leipzig per ultimar-ne els detalls. Després, va tenir una reunió amb els directius del Leipzig per tancar el tracte i assegurar que Dani Olmo no es reincorpori a la pretemporada del club alemany. Olmo podria viatjar a Barcelona les properes hores per passar la revisió mèdica i ser presentat oficialment!

Des de l'inici de l'estiu, el Barça tenia com a objectiu fitxar Dani Olmo. La voluntat del jugador d?unir-se al Barça va ser clau per al?avenç de les negociacions. Aquest fitxatge s'ha treballat intensament les últimes setmanes, i ara l'entrenador Hansi Flick comptarà amb un jugador versàtil que pot actuar tant a l'atac com al centre del camp.

Amb la incorporació de Dani Olmo, el Barça compleix un dels grans objectius d'aquest estiu. Ara, l?atenció se centra en les negociacions per Nico Williams, tot i que l?extrem de l?Athletic sembla més distant després de reincorporar-se als entrenaments amb el seu equip. ¡Sens dubte, una emocionant temporada espera el Barça!