Espanya lluitarà per les medalles al waterpolo femení

La selecció espanyola femenina de waterpolo - EP

La selecció espanyola femenina de waterpolo va vèncer aquest dimarts amb comoditat al Canadà per 8-18 als quarts de final dels Jocs Olímpics de París i es va tornar a ficar a la baralla per les medalles d'una gran cita internacional, per tercera ocasió a nivell olímpic.

El combinat dirigit per Miki Oca, que va aconseguir el nombre més gran de gols en un partit d'aquesta ronda en uns Jocs, va dominar amb contundència el partit des del principi, imposant un gran nivell defensiu i amb inspiració ofensiva per manejar còmodament la seva renda per imposar-se per el segon avantatge més gran en la història olímpica de quarts de final, només per darrere del 16-5 que li va endossar els Estats Units també a les canadenques a Tòquio 2020.

Des del principi, les espanyoles van deixar clar el seu domini al partit, signant un parcial 2-6 al primer quart, gràcies a dues dianes de Bea Ortiz i Maica García. L'actual subcampiona d'Europa va finalitzar el primer període amb avantatge per 1-6, però just a l'últim segon del parcial, els àrbitres van indicar un penal que no es va veure en la retransmissió, i que va transformar la capitana canadenca Emma Wright per retallar distàncies.

El segon quart va començar amb el mateix guió després de tres gols consecutius de les espanyoles, obra d'Elena Ruiz (2) i Judith Forca de penal. Així va arribar la màxima renda al matx (2-9), que van trencar els canadencs després de sis minuts de sequera amb un gol d'Elyse Lemay-Lavoie. Una mica de Paula Crespí i una altra de Verica Bakoc van posar el tancament a una primera part molt completa d'Espanya.

El tercer quart també va ser dominat clarament per les de Miki Oca, que van deixar els seus rivals sense anotar en aquest període, mentre que estirava la renda fins als nou gols gràcies als encerts de Paula Crespí, Anna Espar i Elena Ruiz.

A l'últim quart, l'avantatge va arribar a pujar fins als onze, però de nou va haver d'aparèixer Verica Bakoc per trencar la sequera de més de 10 minuts sense anotar de les seves, i marcar dos gols seguits per evitar que la golejada fos més perjudicial . Finalment, la renda es va quedar en deu gols d'avantatge després que Judith Forca li posés la rúbrica amb l'últim gol del matx. Ara, Espanya s'enfrontarà als Països Baixos, el seu botxí a les finals del Mundial del 2023, en penals, i del passat Europeu del gener (8-7), a la recerca de la seva tercera final olímpica.