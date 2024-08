Patacada del futbol femení: derrota contra el Brasil (4-2) i adeu al somni de l'or

Aitana, en un llançament del partit. Foto: X (@SEFutbolFem)

La selecció espanyola femenina de futbol va perdre contra el Brasil (4-2) a semifinals dels Jocs Olímpics de Paris 2024, despertant del somni de competir per l'or en la seva primera participació olímpica després d'un fluix partit al Vélodrome de Marsella. Les sud-americanes van fer el seu joc i van saber aprofitar els errors individuals del combinat espanyol.

Espanya havia competit a batzegades i el Brasil va apagar la llum definitivament, sent contundents a la contra i aprofitant els regals de Cata Coll, que va demanar disculpes després del partit. De fet, el primer gol de la canarinha va ser un cúmul de desgràcies: una pilota llarga de la portera va rebotar en Irene Paredes i va acabar al fons de la xarxa. Era el minut 6.

La carambola de l'1-0 no va ser suficient càstig i les de Tomé van seguir penant, vorejant el Brasil immediatament el segon davant una selecció espanyola incapaç de trobar el seu joc. La seleccionadora va apostar per començar amb les jugadores que van revolucionar l'equip a l'èpica passada contra Colòmbia, però no hi va haver res en atac.

Tot just va treure el cap Salma Paralluelo en un parell de pilotes complicades i, enrere, les concessions no van parar, amb un mà a mà de Priscila. Sense una versió lúcida d'Aitana Bonmatí i amb Alexia Putellas a la banqueta, el joc espanyol va estar nul d'idees, pensant a rearmar-se al vestidor quan va arribar el 2-0 de Gabi Portilho, sola per un error a la correcció de la madridista Olga Carmona.

Els canvis per a la represa, Oihane Hernández i Athenea del Castillo, no van sacsejar el guió, ni el desconcert enrere, que en un cop entre espanyoles gairebé suposa el tercer de Priscila. El Brasil va jugar al seu ritme, a plaer amb les contres, davant una Espanya partida sobre la gespa, molt lluny les unes de les altres, lluny del gol.

Un xut de Jenni Hermoso va ser el primer gran intent de la campiona del món, ja amb Patri Guijarro al centre del camp intentant aclarir el panorama. Tot i això, bolcada a dalt, Espanya va deixar el buit a la contra que va suposar el 3-0 d'Adriana. Aleshores, va ser el torn d'Alexia Putella, que feia màgia, contra Nigèria i precisament davant el Brasil, amb dos golassos.

La dues vegades Pilota d'Or sí que va aconseguir fer funcionar l'equip, i llavors va arribar el gol de Salma i, tot seguit, una pilota al travesser de la mateixa Putellas. La meta brasilera va ser protagonista per les seves parades aquesta vegada, a més de les pèrdues de temps, però en ple enrenou espanyol, va aparèixer el 4-1 de Kerolin.

Un mal servei de porta de Coll se'l va menjar Oihane i el Brasil va posar vermell una Espanya que haurà d'oblidar ràpidament per treure una medalla de bronze almenys. El descompte, que seria llarg, va portar el 4-2 de Salma, però el Brasil celebrava ja de feia una estona el seu bitllet a la final contra els Estats Units.