París 2024: els horaris d'esportistes i equips espanyols aquest 7 d'agost

Adriana Cerezo. Foto: Instagram (@adrianasandia_)

El darrer dimecres olímpic arriba, com és habitual, amb un gran nombre de cites per als esportistes i els equips espanyols.

Des de CatalunyaPress et fem la relació de les cites que no et pots perdre.

10:22. Azahara Muñoz i Carlota Ciganda afronten una nova jornada de golf.

10:25. Yulenmis Aguilar competeix a la prova de llançament de javelina.

10:50. Paco Cubelos té una cita amb la prova de piragüisme K1 1000.

11:10. Adel Mechaal i Thierry Ndikumwenayo saltaran al tartan per disputar sèries de 5.000 metres.

A la mateixa hora una cita amb el piragüisme K1 1000 per a Adrián del Río.

11:11. Adriana Cerezo, que va guanyar la plata a Tòquio 2020, comença la seva competició de taekwondo -49kg.

11:24. Adrián Vicente també comença la cita de taekwondo, si escau en -58kg.

11:50. Pablo Crespo competeixen a Piragüisme C1 1000.

12:28. Leslie Adriana Romero reprèn la competició d'escalada amb la prova de velocitat.

12:30. Daniel León i Alain Kortabitarte estan citats al skateboarding park .

12:45. Esther Guerrero i Águeda Marqués salten al tartan per a la prova d'atletisme de 1.500 metres.

14:00. Espanya - Croàcia de waterpolo masculí. Cambres de final.

14:30. Espanya - Bèlgica de bàsquet femení. Cambres de final.

17:00. Álvarez Mendoza/Moreno - Melissa/Brandie, vòlei platja femení.

19:05. Quique Llopis competeixen a 110 metres tanques.

19:15. Jordan Alejandro Díaz té una cita amb el triple salt.

19.30 hores. L'equip de natació artística competeix a la rutina acrobàtica.

21:00. Herrera/Gavira - Mol/Sorum, vòlei platja masculí.

21:43. Daniel Arce, atletisme 3.000 metres obstacles.

22:18. Tanca la jornada per als espanyols Ayoub Ghadfa a la competició de boxa +92kg.

Totes les competicions es poden veure a Espanya pels canals d'Eurosport i de manera íntegra a la plataforma Max, així com en un paquet de 400 hores per RTVE.