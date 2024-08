Or en marxa! María Pérez i Álvaro Martín, campions olímpics en relleu mixt

Pérez i Martín, eufòrics després de la victòria. Foto: Europa Press

Campions olímpics! María Pérez i Álvaro Martín tornen a tenir un moment destacadíssim als Jocs Olímpics de París 2024, coronant-se campions olímpics en relleu mixt de marxa.

És el segon metall per a tots dos atletes a l'esdeveniment, segon daurat i desè en total per a la delegació espanyola.

Espanya ha demostrat ser una de les favorites en aquesta nova prova del programa olímpic i sempre ha estat al capdavant.

L'extremeny, bronze en 20 quilòmetres, ha deixat l'andalusa, plata a la prova individual, al capdavant per a un últim relleu on no ha donat opció a cap dels seus rivals per emportar-se el triomf amb molta autoritat.

La plata ha estat per a l'Equador i el bronze per a Austràlia.