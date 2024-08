Rodri Hernández i Álvaro Morata, sancionats amb un partit pel càntic 'Gibraltar és espanyol'

Jugadors de la selecció espanyola a la celebració de l'Eurocopa 2024 a Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Els jugadors de la selecció espanyola Álvaro Morata (AC Milan) i Rodri Hernández (Manchester City) van ser sancionats aquest dimecres amb un partit de suspensió pel Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA, que entén que el càntic de 'Gibraltar és espanyol' en la celebració de l'Eurocopa suposa "violar les normes bàsiques de conducta decent", segons un comunicat.

Després de l'obertura d'expedient disciplinari a Rodri Hernández i Álvaro Morata per la seva conducta durant la celebració pública del triomf a l'Eurocopa 2024 a Madrid el 15 de juliol passat, el Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA ara sanciona amb un partit de suspensió a tots dos jugadors, que van entonar el càntic 'Gibraltar és espanyol'.

L'organisme entenc que els futbolistes van incomplir "els principis generals de conducta" en "violar les normes bàsiques de conducta decent, utilitzar els esdeveniments esportius per a manifestacions de caràcter no esportiu i desprestigiar el futbol, ia la UEFA en particular".

La UEFA va iniciar el 23 de juliol passat un procediment disciplinari contra els internacionals espanyols, als quals va acusar d'incomplir fins a quatre regles del seu Reglament Disciplinari, per aquests càntics. I el Govern gibraltareny va qualificar en un comunicat el 'Gibraltar és espanyol' com a "comentaris rancis sobre Gibraltar" i "una barreja innecessària d'un gran èxit esportiu amb declaracions polítiques discriminatòries".