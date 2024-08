Espanya cau davant Croàcia i es queda sense medalla al waterpolo masculí

Felipe Perrone Rotxa d'Espanya en acció durant els quarts de final masculí del Waterpolo entre Croàcia i Espanya al París La Defense Arena durant els Jocs Olímpics de París 2024 el 7 d'agost de 2024 a París, França - EP

La selecció espanyola masculina de waterpolo va caure al parany de Croàcia i va quedar eliminada als quarts de final dels Jocs Olímpics de París 2024 després de perdre 10-8 en un partit en què van ser inferiors de principi a fi a un sòlid conjunt croat, que es va cobrar la revenja de la final perduda al seu Europeu, a Zagreb.

El combinat dirigit per David Martín --que no arribarà a 'semis' en un gran torneig per primera vegada-- no va poder superar els vigents campions del món i va encaixar la seva primera derrota al torneig, que els baixa de la baralla per les medalles després d'un matx que van començar malament, sense poder anotar al primer quart.

Espanya va estar tot el matx a remolc davant uns croats que van exhibir la seva capacitat competitiva i poder defensiu amb la gran actuació del porter Marko Bijac que va tenir un 50% d'efectivitat en les seves intervencions.

El primer quart va ser el símbol del que costaria superar un duríssim aparellament davant una selecció que arribava com a campió del món i subcampió europeu. El combinat dirigit per David Martín va finalitzar el primer quart sense aconseguir cap gol, amb un atac molt espès i sense idees davant d'una gran defensa croata que semblava infranquejable.

A més, els balcànics van aconseguir marcar els dos primers gols del matx, obra de Maro Jokovic, i van marxar al final dels primers vuit minuts amb dos gols d'avantatge. Primer quart per oblidar en què la selecció espanyola va ser incapaç de marcar un gol per primera vegada a tot el torneig, després d'una primera fase immaculada.

El primer gol espanyol va arribar a 5.27 d'arribar al descans, després d'un gran llançament d'Álvaro Granados des de lluny, que va trencar el cadenat de la porteria croata. Tot i això, al moment va respondre Konstantin Kharkov amb un espectacular xut amb l'esquerra que va ser inabastable per al porter Unai Aguirre.

Bernat Sanahúja va retallar distàncies aprofitant una acció amb superioritat, però els campions mundials van respondre amb un parcial 3-0 amb gols de Marko Zuvela, Loren Fatovic i Vukicevic, que van posar el 6-2 que donava quatre gols d'avantatge als croats, i va obligar David Martín a parar la trobada.

Felipe Perrone va respondre amb un xut espectacular que va celebrar amb molta ràbia per intentar fer despertar els seus i intentar acostar-se al temptador abans del descans, al qual es va arribar amb el 6-3.

L'esperança espanyola es va revifar a l'inici del tercer quart amb una diana d'Álvaro Granados que els acostava a dos gols, però, novament, va respondre al moment Fatovic. Alberto Munárriz va marcar el cinquè gol per als de Martín, que no van ser capaços d'aprofitar dos atacs consecutius per retallar una mica la diferència, i Josip Vrlic va posar la rúbrica al tercer període amb el 8-5 que obligava a una gran remuntada als espanyols a l'últim acte.

Va arrencar bé l'últim període per a Espanya, que va marcar per mitjà d'Alberto Munárriz i va tenir oportunitat de contraatac per acostar-se a un sol gol, però el llançament d'Álvaro Granados es va estavellar al travesser. Tot i això, Bernat Sanahuja no va fallar en el següent atac i va posar els espanyols a només un gol amb més de cinc minuts per davant.

Rino Buric va tallar les ales de l'esperança amb un gol que es va colar després de colpejar a l'esquena del porter espanyol Edu Lorrio, que va saltar a la segona part a la recerca de l'encert que no va tenir Unai Aguirre a la primera. Miguel de Toro va intentar mantenir vives les opcions, però un golàs de Kharkov va acabar per enterrar qualsevol il·lusió de remuntada, i va sentenciar la victòria croàcia, que s'enfrontarà en semifinals al vencedor entre Hongria i Itàlia.