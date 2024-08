Bronze per a Espanya en natació artística: 4 catalanes brillen a París

Les espanyoles, al podi parisenc. Foto: Europa Press

La selecció espanyola de natació artística torna al podi olímpic i és la nova medalla de bronze després d'una gran rutina acrobàtica en què va confirmar el seu retorn a l'elit a París 2024, sumant la cinquena medalla olímpica a la història d'aquesta disciplina per a l'esport espanyol.

Al ritme d'Eminem, Espanya buscava la seva oportunitat en l'únic tret, l'últim. El One shot, one opportunity, va servir a Espanya per confirmar la seva medalla. No l'aconseguien des de Londres 2012, quan també van ser bronze per equips.

Amb un grau de dificultat de 26.950 punts, dels més alts de la jornada, i sense basemark , la urpa i força de les nedadores de Mayu Fujiki van lluir una brillant actuació, amb piruetes espectaculars, tan sols superada per la Xina, Estats Units i França (que al global va quedar per sota).

És el segon bronze olímpic d'Espanya en natació artística, la cinquena medalla (dues plates en duo, una plata i dos bronzes en equips), en allò que històricament es deia familiarment sincro . Després de la sortida de Gemma Mengual, Andrea Fuentes i Anna Tarrés, únicament Ona Carbonell va poder sostenir una situació que empitjoraria.

Ara, sense una Ona que va ser padrina d'aquesta final al Centre Aquàtic i que segueix aconsellant l'equip espanyol, Mayu Fujiki lidera una renovació gairebé total per, potser amb menys talent individual, aconseguir una cohesió grupal millor i una enorme adaptació a la nova normativa, a aquest reglament marcat pels basemark.

Aquest bronze, per tot, sap or. Un or que era inabastable, ja que estava reservat per un equip de la Xina entrenat des de l'any passat per Tarrés, que va fer enlairar la sincro a Espanya i que ara està portant les asiàtiques al nivell que tenia la Rússia (vetades per la guerra d'Ucraïna) que ho guanyava tot.

Potser la plata era una possibilitat real, però els dos grans exercicis lliure i acrobàtic, preparats per l'entrenadora dels Estats Units, Andrea Fuentes, van ser massa per a les nostres. Van brillar les Fuentes Girls i Espanya, a prop del seu màxim, no va poder tampoc amb elles. Espanya és bronze al global de la competició, a menys de 14 punts dels Estats Units i a 96 de les estratosfèriques xineses.