París 2024: els horaris d'esportistes i equips espanyols aquest 8 d'agost

Saül Craviotto. Foto: Europa Press

El darrer dijous olímpic arriba, com és habitual, amb un gran nombre de cites per als esportistes i els equips espanyols.

Des de CatalunyaPress et fem la relació de les cites que no et pots perdre.

10:00. Alba Bautista i Polina Berezina. Gimnàstica rítmica individual.

A la mateixa hora, Valeria Antolino. Salts trampolí 3 metres.

10:25. Betlem Toimil. Atletisme llançament de pes.

10:30. María Corbera i Antía Jácome. Piragüisme C1 200m.

11:10. Espanya. Atletisme relleu 4X100 dones.

11:20. Joan Toni Moreno i Diego Domínguez. Piragüisme C2 500m.

11:43. Jordi Xammar i Nora Brugman . Espelma 470 mixt.

11:50. Saül Craviotto, Rodrigo Germade, Marcus Cooper i Carlos Arévalo . Piragüisme K4 500m.

12:00. Adrián Ben i Josué Canales. Atletisme 800m.

13:40. Teresa Portela , Sara Ouzande, Carolina García i Estefania Fernández. Piragüisme K4 500m.

14:00. Espanya – Índia. Hoquei homes.

14:30. Laura Heredia. Pentatló modern.

14:.35. Espanya - Països Baixos. Waterpolo dones.

17.00. Albert Torres. Ciclisme a pista omnium.

19:35. Esther Guerrero, Águeda Marqués i Marta Pérez. Atletisme 1.500m.

21:45. Quique Llopis. Atletisme 110m tanques.

Totes les competicions es poden veure a Espanya pels canals d'Eurosport i de manera íntegra a la plataforma Max, així com en un paquet de 400 hores per RTVE.