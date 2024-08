La decisió que ha pres Rafa Nadal després de competir als Jocs de París

Nadal, en una roda de premsa. Foto: DPA / Canva Pro

Rafa Nadal ha anunciat que no competirà al US Open, darrer Grand Slam de la temporada, i que el seu pròxim torneig serà la Laver Cup, del 20 al 28 de setembre.

"Hola a tots, us escric per informar-vos que he decidit que no competiré aquest any al US Open, un lloc on tinc grans memòries", va escriure el balear al seu compte de la xarxa social X.

Nadal va acabar fa uns dies la seva participació als Jocs Olímpics de París 2024, on no va arribar a lluitar per les medalles ni en dobles ni en individuals. El pròxim pas no serà la gira nord-americana sobre pista dura, sinó la Laver Cup, que juga Europa contra la Resta del Món a l'Uber Arena de Berlín.

"Trobaré a faltar aquestes nits elèctriques i especials a l'Ashe de Nova York, però no crec que hagués pogut donar el meu 100% aquesta vegada. Gràcies a tots els meus aficionats als Estats Units. Us trobaré a faltar i espero veure-us en una altra ocasió", va afegir el quatre vegades campió de l'Open dels Estats Units.

Nadal va deixar a l'aire el seu futur després de París 2024, de cara a un tram final de temporada que havia fixat com a possible comiat professional. "Quan tingui clar quina és la meva següent etapa us ho faré saber", va afirmar, reconeixent que arribar als Jocs era un primer objectiu, sense els resultats ni el nivell que hagués volgut.