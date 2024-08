Espanya lluitarà per l'or a waterpolo femení després de derrotar els Països Baixos

L'equip d'Espanya celebra la passada a la final durant la Semifinal Femenina de Waterpolo entre Holanda i Espanya - EP

¡La selecció espanyola de waterpolo femení ha assegurat una medalla als Jocs Olímpics de París 2024 després d'una èpica i vibrant tanda de penals contra els Països Baixos! Amb un marcador final de 14-14, les guerreres de Miki Oca es van emportar la victòria per 5-4 als penals, cobrant una dolça revenja davant d'un equip neerlandès que les havia derrotat tant al Mundial del 2023 com a l'Europeu de aquest mateix any.

Les espanyoles van demostrar que, amb urpa i determinació, és possible vèncer el temut 'coco', l''ogre', el 'botxí'... diguin-li com vulguin! Aquesta vegada, Espanya no només va lluitar amb el cor, sinó que també va celebrar una victòria històrica que els assegura, si més no, una altra plata olímpica i els permet somiar amb l'or.

Després d'haver conquistat la plata a Londres 2012 i Tòquio 2020, ara s'enfronten a la possibilitat de repetir el color de la medalla, o millor encara, de tenyir-la d'or si aconsegueixen derrotar els Estats Units, la vigent campiona olímpica, o Austràlia, a la gran final.

La victòria contra els Països Baixos ja és llegendària. Després d'un primer quart fulminant en què Espanya es va posar per davant amb un increïble 1-6, i un descans amb un prometedor 5-10, les neerlandeses van remuntar amb força al tercer parcial, igualant el marcador en un intens 14-14 que va mantenir tots a la vora del seient. A la tanda de penals, les espanyoles no van fallar ni un sol xut, i la portera Martina Terré es va convertir en l'heroïna en aturar el penal decisiu de Brigitte Sleeking, segellant el pas a la final.

La victòria va ser més dolça pel que va patir. Tot i que el primer quart semblava un somni amb aquest inesperat 1-6, i el 5-10 al descans augurava una victòria còmoda, el tercer quart va portar un tomb inesperat, amb els Països Baixos tornant el cop amb un 6-1 que va deixar tothom sense alè. Però les espanyoles, lluny d'enfonsar-se, van trobar forces on semblava que no quedava res, i amb nervis d'acer, van saber mantenir la calma a l'últim quart.

Amb el primer avantatge per als Països Baixos quan faltaven menys de 4 minuts per al final, el gol de Lieke Rogge va posar a prova els nervis de les espanyoles. Tot i això, el tremp i la concentració van ser clau. Judith Forca, amb un gol que va necessitar revisió de vídeo, i Elena Ruiz, en un duel de titans, van mantenir Espanya a la baralla fins a l'últim segon.

El partit va arribar a un clímax quan Maica García Godoy, amb 30 segons al rellotge, va marcar el 13-14 que semblava portar-les directament als penals. Però les neerlandeses, en un últim alè, van empatar el joc quan faltaven 7 segons, portant la tensió a un nivell gairebé insuportable.

Finalment, a la tanda de penals, quan tot estava en joc, Martina Terré va aturar el tir clau i Maica García, amb la precisió d'una campiona, va marcar el gol que permet a Espanya somiar amb un or olímpic. Diuen que a la tercera va vençuda... i tot sembla indicar que aquest pot ser el moment d'or per a la selecció espanyola. La glòria olímpica és a un pas!