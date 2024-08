Compte enrere per a l'inici de la Lliga: com serà la primera jornada?

Portu, jugador del Girona. Foto: X (@LaLiga)

El món de l'esport està pendent, gairebé unànimement, dels Jocs Olímpics de París (que afronten els seus tres últims dies), però això no significa que la capital de França sigui l'únic focus d'actualitat.

De fet, en menys d'una setmana, el proper dijous 15 d'agost (dia festiu a Espanya) s'engega La Lliga 2024-25; estem ja en ple compte enrere perquè comenci el futbol.

El xoc entre l'Athletic Club i el Getafe, a San Mamés, donarà el tret de sortida a la temporada. El partit es jugarà a les 7 de la tarda, mentre que per a dos quarts de deu queda el Betis-Girona. Els de Míchel seran el primer dels tres equips de Catalunya a estrenar-se i ho faran a Sevilla. Tot i l'hora en què començarà el partit, s'esperen altes temperatures a la capital d'Andalusia, i per això estan contemplades pauses d'hidratació per als futbolistes.

De fet, tots els partits es disputaran en aquestes dues franges horàries, per la qual cosa la primera jornada s'allargarà fins al dilluns 19.

Pel primer partit del Barça de Hansi Flick haurem d'esperar fins al dissabte 17; també a les 21.30, com el Girona, els blaugrana visitaran el sempre complicat Mestalla per veure's les cares contra el València de Rubén Baraja.

A la mateixa hora, però del diumenge 18, s'estrenarà el Real Madrid de Mbappé i companyia; els vigents campions tindran davant seu el primer desplaçament de la temporada a Palma, on els rebrà el Mallorca.

Finalment, a la tornada a Primera després del càstig de Segona Divisió i un ascens agònic via play-off , l'Espanyol de Manolo González espera arrencar amb un bon resultat a Pucela, contra un Valladolid contra qui ja es va veure les cares a la categoria de plata.