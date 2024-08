Billie Eilish, Snoop Dogg i Red Hot Chili Peppers: així serà la cerimònia de cloenda dels JJ.OO. de París

Snoop Dog als Jocs Olímpics de París - EP

La cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de París tindrà lloc aquest diumenge 11 d'agost. La capital francesa passarà el testimoni a Los Angeles, que acollirà l'esdeveniment el 2028, i comptarà amb diverses actuacions de grans estrelles des de la ciutat dels Estats Units.

Segons 'Variety', Billie Eilish, Snoop Dogg i Red Hot Chili Peppers actuaran a la cerimònia. Els tres artistes ho faran des de Los Angeles en una combinació de presentacions pregravades i en directe. Thomas Jolly, director artístic de l'esdeveniment, ha assegurat que l'espectacle serà "molt visual", "acrobàtic" i "operístic". Més de 100 artistes, acròbates, ballarins i artistes de circ participaran a la cerimònia.

Tal com assenyala 'Variety', sembla que els tres artistes han estat elegits per la seva connexió amb Los Angeles. Eilish, una de les estrelles més grans del pop de l'última dècada, és nativa de la ciutat californiana, mentre que Snoop Dogg va néixer a Long Beach, que pertany al comtat de Los Angeles. Per la seva banda, els Red Hot Chili Peppers van sorgir de l'escena punk de Los Angeles a la dècada de 1980.

Les autoritats estan en alerta màxima després que a Àustria frustressin un complot d'atac terrorista a la gira de Taylor Swift. Dues persones d'alt rang familiaritzades amb la planificació del concert sorpresa a Los Angeles van dir que la seguretat i el control de multituds han estat "un motiu de preocupació" per a l'equip. És per això que Variety va acordar amagar el lloc on actuaran els tres artistes.

La cerimònia de cloenda també comptarà amb l'aparició especial de Tom Cruise. Segons diversos mitjans, Cruise, que actualment està filmant 'Missió: Impossible 8' a Europa, farà un "espectacle ple d'acció" com a part de l'esdeveniment. També s'espera que es mostri un clip de Cruise saltant en paracaigudes fins al rètol de Hollywood.

Al final de la cerimònia de cloenda de diumenge, l'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, acceptarà la torxa olímpica i la portarà a la seva ciutat quan torni de París. A partir de la setmana que ve, la ciutat de Los Angeles té tres anys i 11 mesos per preparar-se per als Jocs, que tindran lloc del 14 al 30 de juliol de 2028.