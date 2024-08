El futbol espanyol arriba a la glòria olímpica a París

Després de guanyar l'Eurocopa, la selecció espanyola de futbol masculí s'ha emportat un altre títol que la col·loca en l'olimp del món: la medalla d'or en les Olimpíades de París. Ha estat un partit sofert on els espanyols han hagut d'aguantar una pressió incessant de França que s'ha consumat amb l'empat en el minut 90. Però Espanya ha resistit, ha sortit a guanyar la pròrroga, i s'ha emportat l'or en aquests Jocs Olímpics.

El partit ha començat molt malament, amb Espanya encaixant un gol al minut 11 per un error del porter Arnau Tenas. Però els jugadors no s'han rendit, ni el porter espanyol, i han aconseguit remuntar amb dos gols de Fermín als minuts 18 i 24. El migcampista del FC Barcelona ha estat clau per tornar a ficar l'equip al joc, que ha acabat sentenciant amb un tercer gol de Baena al minut 27.

A partir d'aquest moment, la Roja ha començat a patir. El conjunt francès, a dos gols d'Espanya, ha hagut d'estrènyer i ha deixat molt pocs espais els de Santi Dénia. Els espanyols han aconseguit aguantar la primera part sense rebre cap gol, però a la segona tot s'ha torçat.

França ha estat pressionant Espanya durant tota la segona part, posant en seriosos problemes La Roja. Finalment, al minut 79, ha arribat el gol d'Olise que posava el marcador al (2-3). Però els gals no s'han conformat i han seguit atacant amb ferocitat, fins que han aconseguit marcar un penal al minut 90, empatant el partit i portant les dues seleccions a la pròrroga.

En el temps afegit s'esperava una França que continués pressionant, però el joc ha canviat i de cop, Espanya ha dominat la posició i el joc. La posició d'avantatge s'ha consumat amb dos gols de Camell, que ha entrat des de la banqueta per a salvar a la selecció i portar-la a la glòria olímpica, deixant a França amb la plata.