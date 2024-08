Més glòria olímpica per a Espanya: la selecció de waterpolo femenina s'emporta l'or

NANTERRE, 10/08/2024.- El seleccionador espanyol Miguel Ángel Oca (d) i la resta de l'equip tècnic es llança a la piscina després que l'equip espanyol de waterpolo femení guanyés la medalla d'or dels Jocs Olímpics de París 2024 davant Aus

La selecció espanyola femenina de waterpolo és la nova flamant campiona olímpica després de guanyar Austràlia (9-11) aquest dissabte a la final de París 2024, superant amb claredat unes 'aussies' que van sucumbir davant les enormes parades de Martina Terré i la ' vella guàrdia' d'Anni Espar i Maica García.

En una final inèdita a Jocs Olímpics, però la reedició d'aquella final del Mundial de Barcelona 2013 en què va començar aquesta era daurada del waterpolo femení espanyol, les de Miki Oca van estar immenses per guanyar i, a la tercera final olímpica, aconseguir el primer or.

Un or que dóna la triple corona --JJ.OO, Mundial i Europeu-- a aquest equip que va començar a llaurar-se onze anys enrere i que arriba al cim, en què intentaran quedar-se, de la mà de Miki Oca (doblet daurat olímpic com a jugador i seleccionador) i d'unes Pili Peña, Laura Ester, Maica García i Anni Espar que, per fi, tenen el seu or olímpic.