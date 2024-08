Alejandro Blanco (COE) posa "un 10" a l'actuació dels espanyols a París 2024

El president del COE. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco , va reiterar la seva convicció que les 22 medalles obtingudes als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 "són assolibles" i va qualificar amb "un 10" l'equip espanyol que va competir a París 2024, que van acabar diumenge passat 11. En aquesta edició, Espanya va acabar al quinzè lloc del medaller amb un total de 18 medalles: 5 d'or, 4 de plata i 9 de bronze.

"Vull felicitar l'equip olímpic espanyol. Tots els que han competit, independentment de si van aconseguir medalla, diploma o si no es van situar entre els vuit primers, han donat el màxim. Tot i que hem quedat per sota de les expectatives, alguns esports les han complert i d'altres no", va expressar Blanco en una roda de premsa a la Casa d'Espanya del COE a París.

Blanco va ressaltar que els Jocs Olímpics presenten més variables que altres competicions com els Mundials o els Europeus. "Hem superat el nombre de medalles de Tòquio i Rio. No és el resultat que esperàvem, però és positiu perquè la competència ha augmentat. No accepto la idea que un esportista que no ha aconseguit medalla hagi fallat", va afirmar.

El màxim representant de l'olimpisme espanyol va recordar que als Jocs Olímpics la teoria no sempre s'aplica. "Estem parlant d'esport. Això és esport: uns guanyen i els altres perden", va concloure després de repassar el balanç de la competició: 18 medalles, 9 quarts llocs i 20 cinquens llocs.

Blanco va treure pit pel múscul de l'esport espanyol, el millor, segons ell, en el quocient entre la inversió pública i els resultats. "En aquest quocient estem per sobre dels països del nostre entorn. Sempre defensaré la planificació esportiva i la feina de les nostres federacions. Agraeixo la inversió que ha fet el Govern, però per obtenir resultats no és cosa d'un any ni de dos", va indicar.

A la seva manera de veure, guanyar presses cada vegada "és més difícil" perquè han sorgit països que abans no participaven en el medaller i que estan "aconseguint resultats". "No he vist cap esportista que abaixi els braços. De París m'ha sorprès la grandesa de les instal·lacions i l'assistència de públic", ha destacat.

Per acabar, Blanco ja va apuntar al futur de l'esport espanyol, en què s'han d'establir les bases del talent i reivindicar la fortalesa de la Marca Espanya. El dirigent del COE va avançar l'homenatge a la jugadora de bàdminton Carolina Marín, a qui faran un reconeixement entre setembre i octubre "decideixi el que decideixi" perquè és un "referent del bàdminton i de l'esport mundial".