Adeu als Jocs de París: l'espectacular cerimònia de cloenda passa el testimoni a Los Angeles

Cruise, en un moment de la cerimònia. Foto: DPA

Els Jocs Olímpics de París 2024 han arribat al final. La cerimònia de cloenda, celebrada a l'Stade de France amb presència de 9.000 esportistes i membres de staffs tècnics, i amb més de 71.500 espectadors a les grades va servir per veure com el Comitè Olímpic Internacional (COI) cedeix el testimoni a Los Angeles 2028.

Amb un vídeo en homenatge als grans moments de la Cerimònia d'Obertura, va començar aquesta gala a Saint Denis, el terreny de joc del qual va tenir un escenari de 2.400 metres quadrats. Després, l'orquestra simfònica Divertimento va interpretar La Marsellesa just abans de l'accés dels abanderats de cada delegació.

Els atletes María Pérez i Jordan Alejandro Díaz, medallistes d?or en aquesta edició, van portar la bandera d?Espanya. I en qüestió de 15 minuts, tots els abanderats van ocupar els llocs sobre l'escenari per anar rebent la resta d'esportistes. Cançons com la famosíssima We are the champions , de Queen, van amenitzar la nombrosa desfilada .

Més endavant va aparèixer Thomas Bach, president del COI, per entregar a l'atleta neerlandesa Sifan Hassan, a l'etíop Tigst Assefa ia la kenyana Hellen Obiri les seves medalles d'or, plata i bronze aconseguides al matí a la prova femenina de la marató. I després d'aquest podi, va començar amb la deessa Niké un tram artístic d'una hora i mitja.

Representada mitjançant la Victòria de Samotràcia, aquesta deïtat va ocupar el centre de l'escenari mentre un viatger daurat, interplanetari i del futur reconstruïa el caliu de la seva societat distòpica amb elements dels JJ.OO. Així va transformar el guió d'aquesta cerimònia en una distopia, al més pur estil de la saga Mad Max.

A la conclusió del discurs de Bach, un cor juvenil i la mateixa orquestra simfònica Divertimento van interpretar l'himne olímpic oficial. Va ser el preludi a l'acte amb què Anne Hidalgo, alcaldessa de París, va passar la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldessa de Los Angeles, com a símbol del traspàs de seu per als propers Jocs d'estiu.

Hollywood demana pas

A partir d?aquí, va arrencar la part més cinematogràfica. El popular actor nord-americà Tom Cruise va baixar amb un cable des del més alt de l'estadi fins a l'escenari, va agafar la bandera dels cèrcols olímpics i va sortir amb ella pujat amb moto. Tot això per després saltar des d'un avió a ritme dels Red Hot Chili Peppers i la seva cançó By the way.

No en va, la bandera dels cèrcols va tancar el seu periple a Venice Beach, on els mateixos Red Hot Chili Peppers van oferir un miniconcert en directe al costat de Billie Eilish i els rapers Snoop Dogg i Dr. Dre . Al final de les seves actuacions, el nedador francès Léon Marchand va apagar el foc olímpic a bufades, en col·laboració amb Kipchoge, McKeon i cia.

Immediatament, Bach va pronunciar les últimes paraules per clausurar oficialment aquests Jocs. La cirereta de la nit va ser Yseult cantant My way amb solemnitat al centre de l'estadi, només complir tres hores de cerimònia i sota un esclat de focs artificials per tot el cel. Per tant, ja ha començat la XXXIV Olimpíada de camí a LA28.