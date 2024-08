El Barça s'emporta un avís seriós al Gamper: derrota contra l'AS Monaco (0-3)

Lamine Yamal, en una acció del partit. Foto: FCB

El Gamper és, tradicionalment, una festa, una jornada de barcelonisme que serveix per presentar les novetats de l'equip de cara al curs que aviat ha de començar. Tot i això, els motius per somriure van acabar en els prolegòmens del partit, amb les presentacions en societat de Pau Víctor i Dani Olmo, el primer discurs davant l'afició de Hansi Flick i també el primer parlament de Marc ter Stegen com a capità.

El Barça havia guanyat el Gamper des del 2012... però la nit del 12 d'agost se'n va anar a les vitrines de l'AS Monaco (0-3). Les llacunes de joc, després d'una il·lusionant gira nord-americana, van contrastar amb el bon exercici d'homes com Pau Víctor, Marc Casadó i un Lamine Yamal que va entrar a la segona part i que va despertar l'equip.

Víctor, gran sensació de la pretemporada, va avisar al primer minut amb un xut que va marxar alt, i poc després Pablo Torre va frustrar una ocasió dels monegascos tallant una contra. El conjunt blaugrana tocava, però no acabava de trobar el camí a porteria.

Superat el primer quart d'hora, Robert Lewandowski va provar sort amb una rematada des de la frontal que va atrapar el porter del quadro monegasc, que va respondre amb un centre-xut de Vanderson que no va trobar l'arc. Els d'Adi Hütter es trobaven molt còmodes amb la pilota, i Denis Zakaria també va buscar obrir el marcador, però el seu xut al minut 24 se'n va anar per sobre del travesser.

Foto: FCB

Després de la pausa d'hidratació a la mitja hora, Raphinha va veure porta després d'aprofitar una pilota llarga, però el col·legiat Víctor García Verdura va anul·lar el gol per fora de joc. Va ser l'última gran ocasió abans d'un descans després del qual van entrar en escena Gündogan i Sergi Domínguez per Christensen i Pablo Torre.

5 minuts després de la represa, el Mònaco va aconseguir avançar-se en un error en la sortida de pilota culer, quan Iñigo Martínez la va tocar per a un Marc Bernal que es va relaxar davant l'arribada de Mohamed Camara, que va robar l'esfèric per enviar-lo al fons de les malles. I 7 minuts després els visitants van incrementar la seva renda per mediació de Breel Embolo, que va saber treure profit d'una bona passada filtrada de Takumi Minamino.

Tot i que l'equip va créixer amb Yamal, Christian Mawissa es va encarregar de desbaratar qualsevol opció blaugrana al minut 86, en controlar una pilota i anotar el tercer de la nit.

Així, l'estrena a La Lliga del proper dissabte 17 a Mestalla arriba amb aquests dubtes. No és res que no pogués suposar-se, però Flick té feina al davant.