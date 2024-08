Carolina Marín deixa anar una bomba: "No sé si tornaré a jugar"

Marín s'abraça el rival, la xinesa He Bingjiao. Foto: Instagram (@carolinamarin) / Canva Pro

Carolina Marín, medallista d'or als Jocs Olímpics de Rio 2016 a bàdminton , ha anunciat que, després de patir una greu lesió de genoll a París 2024, sent que té "l'ànima destrossada". A més, va expressar que no sap què depara el futur. "No sé si tornaré a jugar ni si tornaré a uns JJOO. En aquest moment, necessito pau i tranquil·litat", ha apuntat.

L'esportista espanyola va compartir aquest missatge després que la lesió li impedís competir per les medalles als Jocs Olímpics de París. "Ja han passat diversos dies des d'aquesta lesió tan greu. Ha estat el cop més dur de tota la meva carrera esportiva. No m'ho esperava en absolut; el meu objectiu era tornar amb una medalla d'or", va confessar.

"Vas amb un objectiu clar, després d'entrenaments tan durs, tot aquest esforç i totes aquestes renúncies... I, de cop i volta, el món s'atura per una greu lesió. És una cosa que cap esportista desitja", ha reflexionat.

L'operació, un èxit

Sobre l'operació que ja ha passat, l'andalusa ha detallat que "ha estat un èxit. Em vaig posar a les millors mans, i no en tenia cap dubte. Els metges m'han informat que tot ha sortit molt, molt bé, encara que ha estat alhora que més he fet malbé el meu genoll”.

A més, Marín va voler expressar el seu agraïment a He Bingjiao, que va avançar a la final a causa de la lesió de l'espanyola i va mostrar un gest commovedor en portar un pin d'Espanya en honor a l'atleta lesionada.

"No esperava el gest de He Bingjiao i vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair-li el detall tan bonic que va tenir, el suport i l'abraçada que compartim en aquell moment. Des d'aquí, li envio les meves felicitacions per aquesta medalla de plata", va dir.