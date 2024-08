Primer test oficial per al Madrid: arriba la Supercopa d'Europa contra l'Atalanta

Ancelotti vol un altre títol. Foto: DPA / Real Madrid / Canva Pro

La temporada 2024-25 comença aquest dimecres 14 d'agost per al Real Madrid de Carlo Ancelotti. El vigent campió de Lliga i Champions s'estrena de forma oficial a partir de les 9 d'aquesta nit contra l'Atalanta de Bèrgam, que va guanyar l'Europa League el curs passat després de superar el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Un dels grans al·licients del partit, que es jugarà a Polònia, és saber si Kylian Mbappé jugarà els seus primers minuts com a jugador blanc. Sigui com un dels integrants de l'11 inicial o sortint des de la banqueta, s'espera que el francès sigui un jugador diferencial a l'atac.

"Crec que tenim els millors jugadors i ara hem de construir amb aquests jugadors el millor equip, i això significa treballar cada dia i fer les coses bé", va assegurar el tècnic italià a la prèvia del matx.

Eduardo Camavinga es podria perdre el xoc, mentre que David Alaba és baixa segura. Per part dels italians, el punta Gianluca Scamacca i el centrecampista Teun Koopmeiners han quedat fora de la llista per lesions.

Vinícius, rumb a Aràbia?

La prèvia de la trobada va estar marcada per la marejant oferta que l'Al-Ahli d'Aràbia Saudita hauria fet a Vinícius. Ancelotti va voler treure ferro ràpidament, assegurant que "són especulacions d'aquest moment de mercat", per després recalcar que al brasiler "no l'afecten" aquestes xerrameques i que està "centrat a ajudar el Real Madrid a estar el més amunt possible com a les últimes temporades".

Diverses informacions assenyalen que a l'extrem brasiler haurien fet una oferta de 1.000 milions d'euros per 5 temporades.

Carvajal "plora" pel calendari

Un altre dels noms del conjunt blanc que van parlar a la prèvia del matx va ser el lateral Dani Carvajal. El 2 madridista es va referir al “calendari saturat que patim nosaltres i les nostres famílies”.

"És impossible que puguem mantenir un nivell òptim i màxim rendiment tenint viatges amb la Intercontinental, amb un Supermundial [de clubs] quan s'acaba la temporada, t'allunya un mes de casa creuant un continent i amb dates FIFA entre mitges", s'ha queixat.

"És impossible, si arribéssim a tot, rendir 72 partits. Crec que els estaments oportuns haurien d'analitzar això perquè és pràcticament impossible. Els nivells baixen, els partits baixen de nivell", ha dit.