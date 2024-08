Mourinho torna a fracassar: el seu equip, fora de la Champions League

Mourinho no disputarà la Champions. Foto: DPA / Canva Pro

José Mourinho ja fa temps que no és un nom atractiu per a equips de primer nivell . Però l'entrenador portuguès va ser contractat pel Fenerbahçe turc per classificar-se per a la fase de grups de la Champions League... però ha fracassat en el seu intent.

L'equip d'Istanbul va quedar fora de la màxima competició continental a la tercera ronda de classificació, després d'empatar contra el Lille (1-1) en el matx de tornada a causa d'un penal marcat per Jonathan David al minut 118 de la pròrroga, ja que a l'anada havia guanyat el conjunt francès (2-1).

Tot i que els turcs van poder eliminar l'eliminatòria gràcies a un gol de Bafodé Diakité en pròpia porta, desviant sense voler cap a la seva porteria un servei de banda bombat a l'àrea, les grades de l'Ülker Stadium es van quedar mudes quan Jonathan David va transformar aquesta pena màxima als instants finals de la pròrroga.

Aquesta derrota al marcador global de l'eliminatòria va provocar que el Fenerbahçe caigui a l' Europa League per disputar directament la seva fase de grups, on estaran l'Athletic Club i la Reial Societat com a representants de LaLiga i també hi haurà equips de renom com Roma, Lazio, Manchester United i Ajax, entre d'altres.

Tampoc van superar la tercera ronda de classificació per a la Champions el Ludogorets, el Ferencváros, l'APOEL de Nicòsia, el Jagiellònia, el PAOK de Salònica, el Steaua de Bucarest, el Royale Union Saint-Gilloise ni el Twente. Ara els supervivents a la màxima competició europea de clubs hauran de jugar els definitius play-offs classificatoris.