El Girona arrenca un valuós punt a l'estrena a la lliga al Villamarín (1-1)

Els jugadors del Girona fent una pinya. Foto: Girona FC

El Girona no havia guanyat mai al camp del Betis i tampoc ho va fer dijous passat 15... encara que els de Míchel van arrencar un empat que sap glòria (1-1) en la seva estrena de Lliga .

Al Villamarín, l'equip va saber reaccionar després del descans per esgarrapar un punt davant un teòric rival directe per a la zona europea, que el va superar al primer temps on va aprofitar un matiner gol de Marc Bartra.

Els sevillans van saltar a la gespa amb molta intensitat i amb prou feines va deixar que els visitants poguessin imposar el seu estil, sobretot quan el central format al Barça va rematar de cap perfectament al minut 6 un córner botat per Nabil Fekir.

Els de Míchel van intentar reaccionar, amb un Bryan Gil elèctric, tot i que amb prou feines va tenir grans ocasions excepte una rematada desviada de Yangel Herrera a centre de l'extrem de Barbate. A més, amb el pas dels minuts, el Betis va anar ajustant i va poder controlar molt millor el matx.

Els locals van portar més sensació de perill, amb Aitor Rubial, l'improvisat 9 mancant més reforços, gaudint d'una molt bona ocasió en una pilota llarga que va sorprendre la defensa gironina, però el futbolista bètic va topar amb un encertat Paulo Gazzaniga.

Després del descans, el tècnic visitant va trobar la tecla i el seu equip va sortir molt més dominador davant un Betis, que va optar per un pas enrere per sorprendre el contraatac. Abel Ruiz va avisar amb una rematada al pal , tot i que va fer la sensació que Yangel Herrera estava en posició de fora de joc a l'hora de fer el centre. La rèplica local va venir amb un potent xut de Rodri i una altra parada de mèrit de Gazzaniga després d'una contra.

Míchel va anar ficant canvis i dos van acabar fent efecte. Iker Almena i Gabriel Misehouy van servir de revulsiu i un gran desbordament del primer va acabar en un enviament que el joveníssim davanter neerlandès (una de les cares noves del curs) , que tot just feia dos minuts que era sobre el verd, va encertar a empènyer per firmar l'empat. Chimy Ávila va donar l'últim gran ensurt als gironins, però la seva rematada es va estavellar al pal.