La Vuelta a Espanya exhibeix múscul en la prèvia de la posada en marxa

L'equip Movistar, a la presentació. Foto: X (@Movistar_Team)

Els 22 equips que participen, des de l'aquest dissabte 17 d'agost, a la 79a edició de La Vuelta Ciclista a Espanya van viure la seva posada de llarg a la Torre de Belém de Lisboa , punt de partit de la tercera gran de la temporada en què el nord-americà Sepp Kuss (VismaLease a Bike) defensarà la seva victòria del 2023.

"Vull honrar la cursa amb el dorsal '1', amb tot el que això comporta. L'any passat es van donar unes circumstàncies molt particulars, però aquest sense dos líders de la talla de Jonas (Vingegaard) i Primoz (Roglic) no diria que hi ha més pressió, però sents que no hi ha un pla alternatiu i has d'estar molt centrat durant tota la cursa”, va assenyalar Kuss en declaracions facilitades per l'organització de La Vuelta.

Al seu costat, el seu escuder i una altra gran possible carta per a la general com el belga Wout van Aert, encara que sembla apuntar més a les victòries parcials perquè "fa bastant" que no guanya i té "moltes ganes de tornar a guanyar".

"Des de la primera setmana tenim moltes oportunitats. Espero no trigar a aconseguir-ho i després veurem si podem aspirar a altres objectius com el mallot verd. Vinc aquí per aconseguir resultats i ajudar en la classificació general en allò que es necessiti, així que aprofitaré totes les oportunitats", va indicar el bronze olímpic a París 2024 en contrarellotge.

Una de les notes curioses de la presentació la va donar l'equip Soudal-Quick Step, que a la Vuelta competirà com a T-Rex Quick-Step i que fins i tot va disposar a l'escenari un simpàtic T-Rex per reforçar un equip liderat pel espanyol Mikel Landa.

"Sento aquesta pressió i aquestes ganes que té la gent que ho faci bé i tingui la mateixa manera que al Tour de França. Jo vinc amb ganes i he desconnectat després del Tour, no sé exactament com vaig físicament, però espero anar a millor. M'agradaria estar a prop del podi i guanyar alguna etapa", va remarcar el vitorià, cinquè a la passada Grande Boucle i que si està a aquest mateix nivell que al juliol veu "possible" optar a la victòria en una ronda on no hi ha" un favorit clar”.

"Tenim un equipàs i gaudirem d'aquesta Vuelta", va desitjar Enric Mas, líder d'un Movistar Team, que voldrà brillar en una cursa que homenatjarà el centenari del seu patrocinador, Telefónica a la seva última etapa. "Estic amb moltes ganes de la cursa de casa i amb moltes ganes de fer-ho bé, de donar tot el que tingui. També tenim un equip molt fort i amb sort podrem tenir bons resultats", va advertir l'andalús Carlos Rodríguez, cap de files de l'INEOS.

Finalment, l'equatorià Richard Carapaz, de l'EF Education-EasyPost, es va mostrar ambiciós. "El meu objectiu més gran és guanyar La Vuelta. Estic molt emocionat de viure aquesta Vuelta, he corregut molts anys a Espanya i tinc molt bons records. He vist el recorregut i serà una Vuelta molt dura, amb finals molt exigents. Volem que tot marxi fenomenal i espero tenir un gran resultat", va comentar el subcampió del 2020 i guanyador del Giro d'Itàlia del 2019.

La Vuelta tornarà a sortir 27 anys després de Lisboa i recorrerà Portugal durant tres etapes, la primera, una contrarellotge de 12 quilòmetres aquest dissabte entre la capital i Oeiras. Després hi haurà dues etapes en línia que uniran Cascais i Ourém el diumenge 18 i Lousã i Castelo Branco el dilluns 19.