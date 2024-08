Hansi Flick assegura que està "satisfet" amb l'actual plantilla del Barça

L?entrenador alemany del Barça, en una sessió de treball. Foto: FCB

L'entrenador del Barça, Hansi Flick, s'ha mostrat optimista respecte al potencial del seu equip malgrat les dificultats recents, com ara la manca de fitxatges, problemes per inscriure jugadors i les lesions. Diu estar "satisfet" amb la plantilla actual i la qualifica com un grup "robust" capaç d'enfrontar els desafiaments de l'imminent debut a la lliga contra el Valencia.

L'alemany ha admès que, en acceptar el càrrec, era conscient que la tasca no seria fàcil, però va expressar la confiança en l'equip i el seu estil de joc, destacant la fortalesa tant en la possessió de la pilota com en la defensa. Tot i que la pretemporada va ser positiva en general, va lamentar la derrota davant el Mònaco al Trofeu Joan Gamper, però va atribuir aquest resultat al cansament acumulat per una intensa preparació. Confia que, malgrat aquesta ensopegada, l'equip mostrarà la seva millor versió al primer partit de La Lliga.

Sobre el matx contra el Valencia, Flick anticipa un partit difícil, reconeixent la qualitat del rival i el seu joc ofensiu. Ha assegurat que l'equip haurà d'estar atent per controlar els espais entre defensa i porteria, aspecte crucial per contrarestar l'estil de joc directe del conjunt de Rubén Baraja.

Pel que fa a l'alineació, Flick es va mantenir reservat, seguint la política habitual de no revelar els seus plans. Tot i això, ha confirmat que Lamine Yamal està disponible per jugar, malgrat les dificultats personals que ha enfrontat recentment. En canvi, ha descartat la participació de Dani Olmo, que "encara no està en condicions físiques òptimes" després de començar a entrenar tard. Flick va subratllar la importància de protegir els jugadors per evitar lesions que puguin afectar l'equip a llarg termini.

Pedri podria tenir minuts com a reforç, una possibilitat que Flick valora positivament a causa de la capacitat del jugador per canviar la dinàmica de l'equip. El tècnic també s'ha mostrat optimista sobre la recuperació d'altres lesionats, com ara Gavi, tot i que vol evitar riscos.

Finalment, Flick ha dit que l'equip s'ha d'"enfocar en allò que pot controlar i evitar excuses". Amb aquesta mentalitat, espera “donar un bon espectacle a València i començar La Lliga amb una victòria”.