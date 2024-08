Alcaraz entona el 'mea culpa': "He jugat el pitjor partit de la meva carrera"

Foto: Instagram (@carlitosalcarazz)

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va confessar que va jugar "el pitjor partit" de la seva carrera divendres passat 14 d'agost a Cincinnati, un fet que li va costar l'eliminació en què era el seu debut davant el francès Gael Monfils.

"Ha estat molt dur per a mi, sento que he jugat el pitjor partit de la meva carrera. No vaig poder jugar", va dir en roda de premsa després d'un mal retorn al partit que havia estat ajornat dijous passat 13.

El murcià no va poder lligar la victòria al tie break del segon set i al tercer parcial va continuar empitjorant per acomiadar-se en segona ronda del setè Masters 1.000 de la temporada. Alcaraz ja haurà de pensar en l' US Open, últim gran d'aquest 2024.

D'altra banda, el tennista espanyol va assenyalar la rapidesa de la pista dura de la central d'Ohio. "He estat entrenant-me bé, em trobava bé, però potser vaig sentir que era jugar un altre esport a la pista central comparat amb altres pistes", va afirmar.

"El meu sentiment és que estic llest per guanyar cada torneig al qual vaig. És impossible treure res de bo d'aquest partit", va afegir un Alcaraz que, malgrat el seu pas en fals a Cincy, serà un dels favorits a l'Open dels Estats Units, l'inici del qual està marcat per al dilluns 26 d'agost.