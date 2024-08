Javier Martín, campió del món de duatló

Martín, eufòric després de la victòria. Foto: World Triathlon

L'espanyol Javier Martín s'ha proclamat campió del món de duatló, en la modalitat d'esprint, celebrada a la localitat australiana de Townsville , sorprenent i superant els francesos i favorits Benjamin Choquert i Thomas Laurent.

L'espanyol va sorprendre al tram final d'una prova plena d'emocions i amb molts canvis al cap. Els francesos Choquert i Laurent van dominar els primers cinc quilòmetres de carrera, encara que no amb el matalàs suficient en la transició a la bici per rodar tranquils.

Així, al tram de 20 quilòmetres de ciclisme, un grup de fins a nou corredors es va posar per davant a uns 20 segons dels seus rivals. Va ser en els últims 2,5 quilòmetres de carrera quan Martin es va posar al capdavant, avançant un Choquert que va canviar el ritme per guanyar, sense comptar amb la millor versió de l'espanyol, que es va proclamar campió del món en una sensacional empenta final.

El madrileny, que va ser segon a l'Europeu de Coïmbra (Portugal) aquest mateix any, va creuar la meta per l'or amb un temps de 52:25, liderant un podi que van completar els francesos Choquert (52:26), que ja es va quedar sense l'or l'any passat en un final molt semblant davant del triomfador Mario Mola, i Laurent (52:31).

El següent espanyol va ser Antonio Benito, a l'onzena posició, amb 53:14. "No m'ho puc creure", va exclamar Martín a la meta. "L'any passat no vaig poder córrer aquesta carrera a Eivissa perquè vaig córrer el Marathon des Sables. És una carrera molt diferent, però m'encanta", va dir l'espanyol en declaracions publicades per World Triathlon.