Mestalla posa a prova el nou Barça de Hansi Flick (21:30h)

Un moment del duel a Mestalla del curs passat. Foto: Europa Press

Mestalla és l'escenari, aquest dissabte 17 d'agost, del debut del Barça a la Lliga 2024-25. Contra el Valencia, serà un xoc dels seus equips en construcció però amb un bloc més consolidat als che , ja que Hansi Flick acaba d'arribar i encara té, a més de baixes importants (per lesions i per faltes d'inscripció) abans de cohesionar a l'equip que vol.

A les 21:30 començarà el partit i començaran a dissipar-se, o no, els dubtes amb què arriben tant València com Barça. Els de Rubén Baraja, que no les tenen totes pel que fa a amarrar alguns jugadors clau, es mesuren un Barça en construcció, amb moltes baixes i absències i amb un nou entrenador que encara treballa per aconseguir posar les coses en ordre.

Sens dubte, aquest duel a la cinquena jornada seria ben diferent del que es veurà avui. Potser el Valencia, que juga davant la seva afició i que ve de guanyar el Trofeu Taronja davant l'Eintracht de Frankfurt (3-2), pugui sortir beneficiat que el nou Barça, que està a anys llum del que pugui arribar a ser, els visiteu a la primera jornada.

Les dinàmiques són oposades. La pretemporada va començar molt malament l'equip de Rubén Baraja, però aquest triomf al seu torneig estiuenc els dona ales. Per contra, el Barça, va deixar bones sensacions a la seva esgotadora i exigent gira pels Estats Units, amb bons duels contra Manchester City, Reial Madrid i Milan.

Però al seu torneig, el Trofeu Joan Gamper, van convidar el Monaco i els monegascos se'l van emportar per 0-3, davant un Barça visiblement esgotat. Una cosa que el mateix Hansi Flick, en la seva primera compareixença de mitjans a la prèvia d'un partit de Lliga, va confirmar.

Del Barça s'esperava que l'entrada de capital, fruit de palanques passades pendents de cobrar, permetés arribar a la norma econòmica de la Lliga de l'1:1.

Fins ara, no ha estat així i, de nou, hi ha problemes per inscriure jugadors. De fet, Iñigo Martínez, que hauria de ser titular, encara no està inscrit i serà una mica d'última hora.