Sandor Martín lluitarà pel títol mundial contra el dominicà Alberto Puello

Martín, en una sessió d´entrenament. Foto: Instagram (@sandor.martin)

El combat entre el campió superlleuger del Consell Mundial de Boxa (WBC), el dominicà Alberto Puello i el barceloní Sandor Martín, està en marxa... i apunta que se celebrarà abans que s'acabi aquest 2024.

Aquest dissabte 17 d'agost, el Consell ha confirmat que els representants dels dos púgils "han acordat els termes per a la defensa obligatòria", i així ho han explicat en un comunicat.

Martín (42-3-0), arriba així al seu llargament anhelat combat per un campionat del món, fita que cap boxejador català ha aconseguit, encara que Espanya sí que pot presumir de diversos púgils que han aconseguit el màxim honor en alguna de les organitzacions que existeixen en aquest esport.

En el seu darrer combat, Puello (23-0-0, 10 KO`s) es va coronar campió interí de les 140 lliures després de derrotar Gary Antuanne Russell per decisió. Posteriorment, va ser nomenat com a campió absolut després de ser nomenat Devin Haney com a campió en recés.

Tot i que Martín ha mostrat, en reiterades ocasions, el seu desig de lluitar pel títol en territori espanyol, tot fa pensar que la baralla finalment se celebrarà a la meca de la boxa, Las Vegas.

Ara com ara no hi ha data per a la baralla contra el caribeny... encara que podria ser al novembre.