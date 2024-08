El Barça estrena l'era Flick superant el València amb un doblet de Lewandowski (1-2) / @EP

El FC Barcelona va superar (1-2) el València CF aquest dissabte a la primera jornada de LaLiga EA Sports celebrada a Mestalla, gràcies a un doblet de Robert Lewandowski amb què es va estrenar amb victòria l'alemany Hansi Flick a la banqueta catalana.

El nou tècnic blaugrana va tirar de planter, amb els debuts al primer equip de Marc Bernal, Gerard Martín i Pau Víctor, i d'un germà gran com 'Lewy'. El davanter va remuntar el matx amb un gol a l'última jugada del primer temps, al lloc del '9', i un altre als tres minuts de la segona part, de penal.

Estava força clar que no seria una passejada per València per al Barça. Un equip, el blaugrana, que iniciava sota examen el projecte de Flick després de l'era Xavi , amb els Marc Bernal i Casadó al centre del camp. Els visitants van tenir pocs minuts de protagonisme amb pilota i amb prou feines van aparèixer a dalt.

Raphinha va deixar un xut llunyà al minut 18, però el Barcelona no va trobar en bona disposició Ferran ni Lewandowski. Mentrestant, el València va sortir a la contra i va arribar a quedar-se la pilota, ficant molta pilota a prop de Ter Stegen. Hugo Duro va tenir la primera ben aviat.

ELS GOLS ARRIBEN ABANS DEL DESCANS

Els de Rubén Baraja van deixar les bandes als visitants, però Lamine Yamal i Alejandro Balde, que va deixar bones sensacions però va acabar lesionat, no van acabar d'aprofitar-les. La insistència va donar el premi del gol als locals, amb un cop de cap d'Hugo Duro lliure de marca que va haver de confirmar el VAR. Mestalla es va créixer i el partit va perdre el nord al descans.

En aquesta situació va pescar el Barça, just després que Cubarsí salvés sobre la línia el 2-0 . Un centre de Balde que semblava passat el va tornar a zona perillosa Lamine Yamal a l'altra banda i va trobar la cama de Lewandowski per signar l'1-1 a l'últim segon de l'afegit (50').

MILLORA BLAUGRANA DESPRÉS DEL PAS PELS VESTIDORS

Després del descans, el davanter polonès va tornar mullant amb l'1-2 de penal de Mosquera a Raphinha. El València va acusar el cop i va trigar a animar-se, fins a una gairebé rematada de Duro i la possible segona groga a Cubarsí que van reclamar. Flick va ficar Pedri i més debutants que van donar la cara per l'alemany a Mestalla.

Mentrestant, als de Rubén Baraja no va funcionar així la rotació. L'equip local va desaparèixer de l'àrea rival, sense feina per a Ter Stegen, encara que van mantenir la mínima distància. El Barça va tenir la sentència, amb Lewandowski, la bona entrada de Pau Víctor i un parell d'accions de Pedri , però no la va necessitar per començar bé.