Bagnaia s'imposa a Jorge Martín al GP d'Àustria de Moto GP amb un Màrquez de manera remuntada / @EP

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha guanyat aquest diumenge la cursa del Gran Premi d'Àustria , onzena cita del Mundial de motociclisme, en un cap de setmana de domini absolut per a 'Pecco', que recupera en solitari el lideratge arrabassant-lo a un Jorge Martín (Ducati) que va ser segon, amb Enea Bastianini (Ducati) tercer i Marc Márquez, de manera remuntada, quart i confirmant el domini de la fàbrica italiana.

Segueix molt obert el Mundial de MotoGP, amb 5 punts de diferència entre el de nou líder ' Pecco' Bagnaia i Jorge Martín 'Martinator', que aquesta vegada no va poder lluitar amb el metrònom que va posar en marxa el vigent campió mundial per escapar-se i dominar aquesta carrera de la mateixa manera que va dominar el cap de setmana.

Tot i que Martín era el 'pole man' i que va sortir millor que a la cursa Sprint de dissabte , la lluita entre l'espanyol i Bagnaia amb prou feines va durar unes voltes. Quan Bagnaia, que firma el tercer '37' de la temporada --guanyar Sprint i carrera en un mateix Gran Premi--, va decidir estrènyer i anar a buscar la volta ràpida, Martín no va poder seguir-lo. Ni ningú més.

Aquesta vegada no hi va haver remuntada d'Enea Bastianini, company de Bagnaia que va ser tercer i li va fer un entrepà a Martín al podi. En un traçat, el Red Bull Ring de Spielberg, que és clarament Ducati, la firma italiana va demostrar que està fort com mai i va situar set pilots al 'Top 10' d'aquest diumenge, amb Brad Binder (KTM). -, Maverick Viñales (Aprilia) --setè-- i Aleix Espargaró (Aprilia) --novè-- com a 'outsiders'.

MARTÍN PERD EL LIDERAT

Perd el liderat Jorge Martín, que va sortir de la Gran Bretanya amb 3 punts d'avantatge, i se'n va amb 5 de desavantatge . Pocs canvis, més enllà d'un nou canvi de líder, en un Mundial que segueix obert i en què es va confirmant que, com el 2023, hi haurà un mà a mà 'PeccoMartinator' a la lluita pel títol, ja que Bastianini i Márquez segueixen perdent punts respecte d'ells.

Però el de Cervera va reviure grans moments del passat quan es va posar el mico de remuntador. Una mala sortida del català, amb problemes a la moto i amb l'holeshot --dispositiu que comprimeix l'amortidor del darrere abans de la sortida--, el va fer baixar de la tercera a la tretzena plaça, però a la volta 17 ja era cinquè.

Va passar a les Aprilia de Viñales i Aleix Espargaró, a les KTM de Jack Miller (roce inclòs en una acció prèvia a la caiguda de l'australià) i de Brad Binder, i fins i tot a la Ducati de Bezzecchi. I li va faltar algunes voltes per lluitar per un podi que pintava a seu, pel ritme de carrera, si no hagués estat per aquest problema a la graella de sortida.

També va superar Franco Morbidelli, a qui gairebé s'emporta en aquesta sortida en arribar desbocat a la primera frenada. Però no va ser així, tots dos van seguir i Márquez va firmar la quarta posició, per davant de Binder, Bezzecchi, Viñales, Morbidelli, Aleix Espargaró i el seu germà i company al Gresini Álex Márquez, que va tancar un 'Top 10' del qual es va quedar fora un gran Pol Espargaró, convidat per KTM a la cursa de casa per a la firma austríaca i que va puntuar.