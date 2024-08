El Mallorca frena el Madrid: ensopegada dels blancs a Son Moix (1-1)

Muriqi celebra el gol del Mallorca. Foto: Europa Press

Mallorca i Real Madrid van empatar (1-1) en el primer partit del curs 2024-25 de la Lliga, una discreta estrena per al campió, que va tenir una actuació discreta a Son Moix... on va acabar fins i tot millor el nou vaixell vermelló.

Els de Carlo Ancelotti no van arribar a intimidar un Mallorca que, amb Jagoba Arrasate a la seva banqueta, va ser un mur, no va baixar la concentració en gairebé els 90 minuts i va atacar amb criteri igualant les ocasions del defensor del títol.

La constel·lació galàctica dels Mbappé, Vinícius, Rodrygo i Bellingham i companyia van ser eclipsats per Vedat Muriqi.

L'italià va repetir l'onze que va saltar a la final de la Supercopa d'Europa, cosa que va servir als blancs per anar-se'n amb renda al descans, el 0-1 de Rodrygo Goes als 13 minuts de partit, en l'única ocasió digna d'esment del conjunt madridista a la primera meitat.

Al Mallorca d'Arraste li havien entrat els dubtes i els d'Ancelotti van jugar possessions llargues. Tot i això, l'ímpetu local va tenir una esperonada final abans del descans, amb pilotes a Muriqi, i el Pirata va fregar l'empat salvat per Thibaut Courtois. El kosovar es va despertar i ja no va parar fins a veure porta.

Tot i que els blancs van tornar a intentar jugar més en camp mallorquí, Muriqi va treure sempre petroli per als locals, fins a l'1-1 a la cantonada. Com a resposta, després d'una estona sense aparèixer, Mbappé es va oferir una mica més i Greif va tenir feina a la porteria mallorquina. L'entrada de Modric també va donar més claredat a l'atac dels blancs, però el Mallorca no va abaixar la intensitat.

En el primer partit amb els balears, Johan Mojica va convèncer la seva nova afició, providencial davant Rodrygo en el possible 1-2, igual que Arrasate amb el seu habitual plantejament tàctic. Els locals encara van tenir l'impuls final d'anar a buscar la victòria, amb tres bones ocasions d'Antonio Sánchez, la gran entrada de Larin i un Muriqi que va patir una dura entrada de Ferland Mendy, que va veure la vermella directa en el temps afegit i està a l'espera de conèixer la seva sanció.