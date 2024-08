L'Espanyol no marca i cau a Valladolid (1-0) a la tornada a Primera

Pere Milla intenta superar un defensa del Valladolid. Foto: RCDE

El Reial Valladolid ha superat el RCD Espanyol (1-0) a la primera jornada de LaLiga, un partit en què un gol del català Raúl Moro (excanterà periquito) permet als de Paulo Pezzolano tornar a la màxima categoria del futbol espanyol amb una victòria.

En el duel entre dos dels retornats a Primera, el conjunt pucelà va enviar de forma clara en uns primers 45 minuts gairebé sense perill dels de Barcelona en atac. Als 8 minuts de joc, el central Leandro Cabrera va rebutjar una pilota perillosa i al 14 era Sergi Gómez qui tapava la rematada de Mamadou Sylla, només segons abans que Alejo Véliz tragués gairebé en línia de gol la rematada de cap d'Eray Cömert.

Després de dues noves ocasions de perill blanquivioletes, va ser Raúl Moro qui va aconseguir obrir la llauna des de la frontal de l'àrea; el xut de l'extrem va tocar Sergi Gómez, que va desviar la trajectòria de l'esfèric i va despistar el porter Joan García.

Sense fluïdesa en la circulació i amb problemes als últims metres, el quadre català no aconseguia inquietar el porter local, que va veure de lluny un parell d'oportunitats dels seus en un xut de Selim Amallah des del centre del camp i, ja al temps extra, en una altra rematada de cap d'Amath Ndiaye que va repel·lir el travesser. Només Javi Puado, amb un xut just abans del descans que va marxar fora, va provar fortuna per l'equip blanc-i-blau.

Reacció sense recompensa

L'Espanyol va millorar una mica a mesura que va avançar el segon temps, mentre els locals intentaven dormir el partit. Al 76, Irvin Cardona va fregar el gol per als periquitos en una rematada que va marxar enganxada al pal, i Puado, només uns minuts més tard, també va perdonar l'empat després que el seu xut marxés.

Un xut de falta directa d'Álvaro Aguado que es va estavellar a la barrera va posar fi a la contesa, amb què l'equip val·lisoletà va sumar els tres punts per situar-se a la part alta de la taula en la tornada a la màxima categoria del futbol espanyol.