El COI va detectar més de 8.500 missatges violents a les xarxes socials durant París 2024

Imane Khelif, boxejadora d'Algèria. Foto: DPA / Canva Pro

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va filtrar més de 8.500 missatges insultants o abusius a esportistes en diverses plataformes en línia durant els Jocs Olímpics que es van celebrar a París entre el 27 de juliol i l'11 d'agost.

La Comissió d'Atletes del COI va dir que els missatges van ser verificats i escalats per a la posterior acció amb un sistema recolzat per la intel·ligència artificial (IA).

"Com a representants dels atletes, condemnem, en els termes més enèrgics, totes les formes d'atac i assetjament, independentment de les opinions que un pugui tenir sobre determinades decisions. Estenem de tot cor la nostra simpatia i suport als atletes i persones afectades per aquest comportament inacceptable", va declarar la comissió.

Abans de l'inici de la cita olímpica, Kirsty Burrows, cap de la unitat d'Esport Segur del COI, va indicar que s'esperaven uns 500 milions de missatges relacionats amb l'esdeveniment a les xarxes socials, i va afirmar que el sistema, basat en intel·ligència artificial, controlaria en temps real milers de comptes a les principals plataformes de xarxes socials i en més de 35 idiomes.

La boxejadora algeriana Imane Khelif, en particular, va ser objecte d'una gran hostilitat a les xarxes socials . La campiona olímpica, així com la seva companya de boxa, la taiwanesa Lin Yu-ting, van veure qüestionat el seu dret a competir a la prova femenina després que totes dues fossin desqualificades dels Mundials de l'any passat per no superar les proves de gènere, que incloïen anàlisi de sang i altres mitjans, però no proves de testosterona.

La Fiscalia de París va anunciar la setmana passada que posa en marxa una investigació per ciberassetjament per raó de sexe, insults públics i incitació pública a la discriminació. Segons les autoritats, Khelif va presentar una denúncia i el seu advocat, Nabil Boudi, va escriure a X que la investigació havia de revelar qui estava darrere de la "campanya misògina, racista i sexista" contra la boxejadora.