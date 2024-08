Tot el que has de saber sobre la Champions League 2024-25

La màxima competició continental canvia de format. Foto: UEFA Champions League

L'edició 2024-25 de la UEFA Champions League tindrà un nou format. Des de Catalunya Press t'expliquem què canviarà, què romandrà igual, què significa per als aficionats i com afecta les altres competicions de clubs de la UEFA.

El canvi més significatiu és l' eliminació de la fase de grups en el format actual . Fins al curs passat, la Champions League comptava amb 32 equips dividits en vuit grups de quatre. Tot i això, a partir de la temporada 2024-25, els 36 equips participants competiran en una fase de lliga, reemplaçant l'antiga fase de grups, cosa que permetrà que quatre equips addicionals s'enfrontin als millors clubs d'Europa. Tots els equips competiran en una única classificació dins aquesta lliga.

Al nou format, els equips disputaran vuit partits durant la fase de lliga. Ja no jugaran dues vegades contra tres rivals (a casa i fora), sinó que s'enfrontaran a vuit equips diferents, amb quatre partits com a local i quatre com a visitant. Per definir els seus oponents, els equips es dividiran en quatre bombos, i cada equip s'enfrontarà a dos rivals de cada bombo, alternant entre partits a casa i fora.

Aquest format permet als clubs enfrontar-se a un major nombre de rivals, oferint als aficionats més oportunitats de veure els millors equips enfrontar-se a les primeres fases del torneig, i creant un major nivell de competitivitat per a tots els participants.

Arribar als encreuaments

Els resultats de cada partit decidiran la classificació general de la nova lliga, amb tres punts atorgats per victòria i un per empat.

Els vuit primers equips avançaran automàticament a vuitens de final, mentre que els equips situats entre el 9è i el 24è lloc disputaran una eliminatòria de play-offs a doble partit per assegurar-se el passi als vuitens de final de la competició. Els equips que acabin 25è o per sota quedaran eliminats, sense accés a la UEFA Europa League.

El nou format, amb tots els equips classificats junts en una única lliga, significarà que n'hi ha més pel que jugar fins a l'última nit de la fase lliga.

A la fase eliminatòria de play-offs, els equips que acabin entre el 9è i el 16è lloc seran caps de sèrie en el sorteig, la qual cosa significa que s'enfrontaran a un equip situat entre el 17è i el 24è lloc amb, en principi, la tornada a casa. Els vuit clubs que s'imposin en aquestes eliminatòries passaran a vuitens de final, on s'enfrontaran a un dels vuit primers classificats, que seran caps de sèrie a vuitens de final.

Per reforçar la sinergia entre la fase lliga i la fase d'eliminatòries, i per oferir un incentiu esportiu més gran durant la fase lliga, els aparellaments de la fase eliminatòria també vindran determinats en part per la classificació de la fase lliga, amb un sorteig que igualment determinarà i traçarà el camí dels equips fins a la final.

De vuitens de final endavant, la competició segueix el format actual de la ronda d'eliminatòries que condueixen fins a una final en una seu neutral seleccionada per la UEFA.