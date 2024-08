Mor als 86 anys Paquito, internacional amb la selecció espanyola

Paquito García Gómez, durant la seua etapa al València CF - EP

L'exfutbolista i entrenador espanyol Francisco García Gómez, 'Paquito', ha mort aquest dimecres als 86 anys a la ciutat de València, segons han informat el Reial Oviedo, el Vila-real CF, el València CF i el CA Osasuna en dos comunicats de premsa.

"El València CF lamenta la mort de Paquito, futbolista, capità, entrenador del primer equip, del VCF Mestalla i de les nostres categories inferiors, a més de secretari tècnic, al llarg de diferents etapes de la seva carrera", ha indicat el club 'che' a la seva nota.

Per part seva, l'entitat carbaiona ha subratllat en una altra nota que Paquito ha mort a "la ciutat que el va acollir durant gran part de la seva vida, una vegada que els fats del futbol el van portar des del Reial Oviedo a terres llevantines".

Nascut el 14 de febrer del 1938 precisament a Oviedo, l'oncle de Paquito va ser el defensa Ricardo, que va disputar més d'un centenar de partits oficials amb el primer equip del club carbaió. "Sent encara un nen va rebre a l'Stadium de Buenavista la benedicció futbolística i carbayona de tres grans del Reial Oviedo; ni més ni menys que Làngara, Herrerita i Emilín", va afegir el text de premsa ovetenca.

"Després de formar-se en les categories inferiors del Reial Oviedo, es va incorporar a la primera plantilla del club la temporada 1957-58 i va debutar amb el primer equip carbaió el 28 de setembre de 1958, en partit de Primera Divisió disputat davant del València al Carlos Tartiere i que va finalitzar amb el resultat d'1-1”, va recordar la nota.

"Amb Iguarán, va formar una de les millors línies mitjanes del futbol espanyol. Els aficionats oviedistes més veterans encara recorden amb nostàlgia la gran classe de la parella centrecampista Paquito-Iguarán", va destacar el comunicat de premsa del Reial Oviedo. Paquito va estar cinc temporades a la primera plantilla oviedista, durant les quals va jugar 133 partits oficials.

A finals del curs 1962/63, en què l'Oviedo va acabar tercer a Primera Divisió, va ser traspassat al València i va defensar el seu escut nou anys. Amb el conjunt che va participar en més de 300 partits, formant parella de centrecampistes amb jugadors com Roberto Gil i amb Pep Claramunt, i després va ser internacional amb la selecció espanyola absoluta, formant part de l'equip que va guanyar l'Eurocopa del 1964.

Havent debutat l'1 de novembre de 1962, en total va jugar nou partits amb la 'Roja'. Durant aquesta Eurocopa del 1964, va ser suplent en un torneig que Espanya va acabar conquistant després de vèncer per 2-1 l'URSS a la final, disputada a l'Estadi Santiago Bernabéu.

La seva etapa al València va començar amb debut a la final de la Copa de Fires del 1963, on els 'ches' es van proclamar campions davant el Dinamo de Zagreb. "Va ser protagonista per mèrits propis amb dos gols a les quatre finals de Copa que va disputar, sent campió el 1967 davant l'Athletic Club i quedant per a la història com el capità que va aixecar la Lliga del 1971", va rememorar el club valencianista en la seua nota.

Després de la seva retirada com a futbolista, Paquito va entrenar nombrosos equips del futbol espanyol. "A més d'entrenador principal, també va exercir altres llocs al món del futbol; va exercir com a secretari tècnic, segon entrenador, responsable de planter, etc.", va apuntar el comunicat de l'Oviedo.

"Sempre va presumir de la seva condició de carbaió i del seu enorme oviedisme. Mentre la seva salut li ho va permetre, no s'oblidava mai d'interessar-se per la marxa del seu Reial Oviedo i de veure els seus partits per televisió els caps de setmana", va afegir la nota de l'Oviedo.

Des del març del 2022, la porta número 4 de l'Estadi Carlos Tartiere porta el seu nom. El seu record, d'acord amb aquesta mateixa nota de premsa, "romandrà inesborrable per sempre dins de l'oviedisme". Altres clubs on Paquito va deixar empremta, com el Vila-real i l'Osasuna, es van sumar al condol generalitzat a través de les xarxes socials