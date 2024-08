Viran Morros es retira: "He gaudit l'handbol al màxim"

Morros aixequi un títol amb el Barça. Foto: Instagram (@viranmorros)

Viran Morros ha anunciat la seva retirada, posant fi a una llarga trajectòria de 23 anys en què s'ha convertit en una de les referències històriques de l'handbol espanyol, amb més de tres desenes de títols i vuit medalles amb l'equip nacional absolut .

"23 anys després de disputar el meu primer partit d'handbol professional, arriba el moment de posar punt final a la meva carrera. Si a aquell adolescent de 17 anys li haguessin explicat tot el que viuria gràcies a aquest esport, sens dubte hauria pensat que estaven bojos. He estat un afortunat", va assenyalar en un comunicat publicat a la xarxa social Instagram.

Morros, de 40 anys, va disputar 259 partits i va anotar 169 gols amb els Hispans , amb els quals, amb Gedeón Guardiola com a parella a la defensa, va conquistar els títols al Mundial 2013 i els Europeus del 2018 i 2020. A més, es va penjar la plata a l'Europeu 2016 i les medalles de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, els Mundials de 2011 i 2021 i l'Europeu 2014.

A nivell de clubs, el català va militar al FC Barcelona en dues etapes (2000-03 i 2011-18), a la SD Teucro (2003-04), a l'Ademar (2004-07), al Ciudad Real (2007- 11), el PSG (2018-21), el Füchse Berlin (2021-22) i el Pfadi Winterthur (2022-24). Va conquistar deu Lligues ASOBAL i tres 'Champions', entre molts altres títols.

"He jugat en quatre lligues diferents, he participat en totes les competicions internacionals possibles i he tingut la sort de guanyar-ne la majoria. He gaudit i espremut l'handbol al màxim, a la meva manera, amb passió i entrega. Aquest meravellós esport també m'ha fet patir i fins i tot plorar algunes vegades, però, sobretot, m'ha fet somriure i riure moltíssim", ha indicat.

A més, ha donat les gràcies a "entrenadors, preparadors físics, doctors i fisioterapeutes, sponsors, rivals, aficionats i haters", però especialment a tots els companys amb qui ha "compartit tant". "Tinc la sort de poder dir que molts són amic per sempre", ha apuntat.

"Per últim, a la meva família pel vostre suport incondicional i per estar sempre al meu costat, sense vosaltres res d'això hauria estat possible. Sempre seré un jugador d'handbol, l'única diferència és que ara ja no seré un jugador professional. Tot ha estat un somni", va concloure.