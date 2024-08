La infanta Elena acompanya l'Equip Paralímpic Espanyol en el comiat abans de viatjar a París 2024

La infanta Elena al comiat dels esportistes paralímpics abans dels Jocs de París 2024 - ÓSCAR J.BARROSO

La Infanta Doña Elena va acompanyar aquest divendres l'Equip Paralímpic Espanyol en el comiat abans de viatjar als Jocs de París 2024, en un acte amb figures destacades com la nedadora Teresa Perales, la paratriatleta Susana Rodríguez, l'atleta Adiaratou Iglesias i el bàsquet en cadira de rodes Asier García, entre d'altres, juntament amb representants de patrocinis del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE).

El president del CPE, Miguel Carballeda, va encapçalar aquest esdeveniment en companyia del president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, i de l'Elena de Borbó. Tots ells, així com les entitats governamentals i els patrocinis privats, en certa manera integren “la família paralímpica”, segons ha dit Carballeda.

Iglesias, doble medallista en 100 i 400 metres a Tòquio 2020, afronta aquesta cita a París amb la intenció de "revalidar" els seus títols. "Em trobo bé i tinc esperança d'anar a lluitar-lo i lluitar per obtenir aquesta medalla desitjada. Cal ser-hi, anar passant rondes, i després ja es veurà", va apuntar la velocista durant un esdeveniment celebrat a la seu del mateix CSD.

No en va, l'atleta va lamentar la falta de públic fa tres anys a Tòquio, a causa de la pandèmia de COVID-19, cosa que va fer que "fossin uns Jocs especials". Per a ella, aquests JJ.PP. de París seran com els seus "primers", perquè tindrà els seus familiars a prop i recolzant-la.

La nascuda a Bamako (Mali) va celebrar que, gràcies als recursos de patrocinadors, els esportistes només s'hagin de "centrar a entrenar i competir en condicions" per donar la seva "millor versió". "Ens sentim amb molta sort, i és molt important tenir-los", ha afegit, alhora que ha promès que ella i els altres sempre donaran el seu "100%" a París.

Perales, 27 vegades medallista paralímpica, ha mostrat "alegria" per poder "compartir moments amb aquesta marea i aquests companys d'equip i de selecció", que "enganxen fins a la medul·la". La nedadora aragonesa ha expressat el seu "orgull" per no haver-se "rendit mai" i ha afirmat que té "la tranquil·litat" d'haver fet "tot" allò que ha pogut.

"Aquest estiu els entrenaments han tingut molt bons resultats i em fan pensar que en els Jocs em puc emportar alguna alegria", va advertir l'esportista més llorejada de la història d'Espanya, que també va agrair el suport de patrocinis per continuar competint en els que seran els seus setès JJ.PP., després de debutar a Sydney 2000.

La nedadora va titllar com a "inevitable" que els paralímpics de vegades se sentin sols a la piscina oa la pista, però que els patrocinadors els donen "el suport per tenir els mitjans necessaris per poder competir i intentar complir" els nostres "somnis".

Perales va rememorar que la primera beca va ser de 25.000 pessetes i que estava "supercontenta" després d'arribar d'un Campionat del Món i amb una pressa penjada del coll. I va celebrar que per primer cop els medallistes paralímpics rebin la mateixa bonificació econòmica que els olímpics.

Perales: "Em sento superfeliç i orgullosa de poder dir per fi que ja som iguals"

“Sempre hem considerat que era just, perquè dediquem molt de temps, som molt professionals, tenim un entorn molt professional i estem competint contra països que porten sent professionals molt de temps. Em sento súper feliç i súper orgullosa de poder dir per fi que ja som iguals ", va declarar l'esportista.

Susana Rodríguez va elogiar el paper dels mitjans de comunicació perquè l'esport de persones amb discapacitat continuï creixent. "Encara que nosaltres posem l'esforç i la feina, sou els que teniu el poder que això creixi, perquè allò que no es mostra no es coneix", va explicar la paratriatleta. Per a la gallega ha estat "brutal" l'augment de la cobertura informativa a les últimes edicions de JJ.PP., però ha lamentat que de nena no veiés exemples de referents a l'esport paralímpic.

Rodríguez: "L'objectiu és ser millor triatleta que fa tres anys"

La campiona olímpica a Tòquio 2020 és conscient de les expectatives i la pressió per repetir el títol conquerit a l'última cita paralímpica, però també ho veu com "un honor i una satisfacció per saber que t'has convertit en l'estàndard a batre". "L'objectiu ha de ser arribar a la cursa sent millor triatleta que fa tres anys, posar-ho difícil a les noves generacions. Tots partim de zero i cal anar amb màxim respecte a les rivals", ha afirmat.

Rodríguez no va ocultar els seus dubtes sobre nedar al riu Sena, on es va desenvolupar la prova olímpica amb moltes crítiques i va provocar problemes de salut a alguns competidors. Per a ella, "l'organització ha intentat mostrar el millor de París al triatló", però té clar que "ha de primar la seguretat de l'esportista", i que "pugui executar el que ha estat entrenant cada dia".

Després va assenyalar dos problemes que pot tenir la prova al Sena: la contaminació i el corrent. Sobre aquesta última, va matisar que l'organització està preparant un pla B per si no es pot executar la idea original, perquè va afirmar que hi hauria risc que algun triatleta amputat de membres superiors no poguessin sortir de l'aigua.

El capità de la selecció espanyola masculina de bàsquet en cadira de rodes, Asier García, també es va congratular per l'augment de suport per part dels mitjans de comunicació. "L'evolució en el suport dels patrocinadors al moviment paralímpic es deu a aquest canvi als mitjans ia la visibilitat que se'ns dóna avui dia", va recalcar.

Pel que fa a les expectatives, García ha destacat que "la pressió no ve donada pels mitjans", sinó que és una cosa autoimposada. "Tinc la sort de pertànyer a un grup molt ambiciós que sempre vol el màxim i això ens ho imposem nosaltres", ha remarcat, alhora que ha apuntat que aquests JJ.PP. seran “els més complicats” a causa del canvi de format, de 12 a vuit combinats participants.

"Les vuit seleccions anem amb el mateix objectiu, gairebé qualsevol selecció pot optar a les medalles, però sabem que si fem les coses bé, podem guanyar qualsevol", va ressaltar García durant una taula rodona amb periodistes i representants de patrocinis.

Precisament per part dels patrocinadors va parlar Ana Chinarro, directora general de DingoNatura, empresa d'alimentació per a animals. Ha afirmat sentir-se una "privilegiada" per formar part d'aquesta família per als JJ.PP., cosa que també és "una responsabilitat".

Per a DingoNatura seran els seus primers Jocs com a patrocinador de la delegació espanyola, però va desitjar que puguin continuar "molts anys més", perquè ella ho gaudeix "més" a "cada dia que passa". La dirigent va remarcar "els valors que representen" els esportistes amb discapacitat, i que al seu "concepte d'empresa hi han de ser presents".

El director general de l'asseguradora Fundació AXA, Josep Alfonso, va comentar que l'acord per formar part del Pla ADOP és “a llarg termini” i que no es considera patrocinador sinó “soci”. "És l'hora de la veritat per als nostres esportistes per intentar treure'n els resultats, però per a nosaltres ho és també perquè és l'oportunitat que tenim de conviure amb vosaltres", va expressar sobre això.

L'equiparació del premi econòmic per medalla entre olímpics i paralímpics "és un avenç important en integració", segons Alfonso, i un "reconeixement a un suport i un treball de pur convenciment". Però va advertir que encara queden reptes com el de la construcció de la seu del CPE, per a la qual va anunciar que continuaran donant suport juntament amb les altres institucions i empreses del Pla ADOP.

Per acabar, la infanta Elena va tancar l'acte sentint-se "una privilegiada" i manifestant el seu ànim "a tots els esportistes". "Dins de les il·lusions, guanys i esforços hi haurà decepcions, però us animo a tots a lluitar pel que voleu. Això és el més important", ha sentenciat.