El Barça s'estrena a casa avui, en un partit amb molt de morbo

Imatge prèvia del partit | FC Barcelona

El FC Barcelona afronta aquest dissabte el seu primer partit com a local a Montjuïc, rebent l’Athletic Club en la segona jornada de LaLiga. L’equip dirigit per Hansi Flick arriba amb bones sensacions després de la victòria en la jornada inaugural a Mestalla, on van superar el València per 1-2 amb un equip carregat de joves promeses.

Per a aquest encontre, el Barça no podrà comptar amb Dani Olmo, qui encara no ha estat inscrit, la qual cosa suposa una baixa significativa al migcamp. L’onze inicial que s’espera per avui estarà format per Ter Stegen a la porteria; Balde al lateral esquerre; la defensa es completarà amb Iñigo Martínez, Cubarsí i Kounde; al migcamp estaran Bernal, Casadó i Pedri; mentre que l’atac el conformaran Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski.

Aquest partit també estarà marcat per l’anunci recent de la sortida d’Ilkay Gündogan del club. A més, hi ha un interès particular en l’enfrontament a causa de la presència de Nico Williams a l’equip visitant. El jove talent de l’Athletic Club va ser pretès per la directiva i l’afició culé durant tot l’estiu, i la seva visita a Barcelona afegeix un toc de morbo a aquest interessant duel.