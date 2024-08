El Barça de Flick enterrar els problemes extraesportius amb una nova victòria convincent | FC Barcelona

El FC Barcelona va guanyar per 2-1 al Athletic Club a Montjuïc. Amb aquest triomf, l’equip dirigit per Hansi Flick va aconseguir deixar enrere les turbulències extraesportives recents provocades per la no inscripció de Dani Olmo.

Ja des de l’inici, la insistència blaugrana va tenir la seva recompensa al minut 24. Lamine Yamal va recollir una pilota a la frontal de l’àrea i, amb un potent xut desviat per un defensa de l’Athletic, va enviar la pilota a l’escaire, superant Alex Padilla i obrint el marcador.

L’Athletic es va mantenir ferm i, després d’una caiguda dins l’àrea de Pau Cubarsí, Oihan Sancet va tenir l’oportunitat d’igualar el marcador des del punt de penal. Amb sang freda, Sancet va empatar el partit al minut 42, posant fi a la primera part amb un 1-1 al marcador.

La segona meitat va mostrar una versió més sòlida i dominant del Barça. Amb una major possessió i control de la pilota, els de Flick es van apoderar del partit i van aconseguir reduir els moments de patiment viscuts a la primera part. La defensa culé, liderada per Jules Koundé, va aconseguir neutralitzar Nico Williams, una de les principals amenaces de l’Athletic. Amb ajudes constants de Raphinha i Lamine Yamal, Koundé va acabar imposant-se sobre l’extrem, que, després de rebre alguns xiulits, no va poder aportar el desbordament i perill habituals.

Aquest canvi d’actitud va donar els seus fruits finalment al minut 75, quan Raphinha va enviar una sublime pilota a l’espai, que Pedri es va encarregar de centrar. Alex Padilla, en un esforç per desfer-se de la pilota, la va deixar als peus de Robert Lewandowski, que no va perdonar i va sentenciar el 2-1 amb un xut potent.

Un dels moments més emotivament del partit va ser el retorn de Fermín al terreny de joc. El jove migcampista va rebre una ovació per part de l’afició, després de la seva destacada participació als Jocs Olímpics i a l’Eurocopa. D’altra banda, Bernal, de només 17 anys, va tornar a destacar al pivot, demostrant que la seva actuació a Mestalla no va ser casualitat i que té un futur brillant per davant.

Aquesta victòria balsàmica no només suposa tres punts més per al Barça, sinó que també atorga tranquil·litat i confiança a un equip que busca consolidar-se i deixar enrere els problemes extrEsportius. Mentrestant, l’afició culé segueix esperant el debut de Dani Olmo, confiant que la seva incorporació afegirà encara més qualitat a un equip que gaudeix sota la direcció d’Hansi Flick.