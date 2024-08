El Girona perd de manera clara al Metropolitano contra un sòlid Atlético (3-0)

Bryan Gil intenta superar Rodrigo de Paul. Foto: Girona FC

El Girona no va tenir cap opció de victòria contra l'Atlético de Madrid en la visita al Metropolitano (3-0) del passat diumenge 25 d'agost. El partit només va tenir un color blanc-i-vermell, el dels de Diego Simeone, mentre que el Girona es va mostrar com un conjunt innocent i amb molts deures per fer... tot i que és cert que només s'han jugat dos partits de lliga.

Tot i ser el tercer i quart classificats de la passada campanya, tots dos equips no van oferir la seva millor versió, probablement a causa de com va arribar el matx. El Girona va pagar car un error de Paulo Gazzaniga, i des d'aleshores li va ser difícil competir amb els locals, que van segellar la victòria a l'inici i al final d'un segon temps dominat pels visitants.

Simeone va realitzar diversos canvis al seu onze, possiblement per administrar energies en aquest inici de temporada o per ajustar certs aspectes després del 2-2 contra el Villarreal. Álvarez va ocupar el lloc d'Alexander Sorloth, mentre que Koke, Axel Witsel i Reinildo van començar a la banqueta, cedint la seva posició a jugadors més ofensius com Rodrigo Riquelme.

El partit va ser equilibrat i amb poques ocasions clares . Samu Lino va tenir una bona oportunitat a l'inici, però Gazzaniga la va neutralitzar. Tot i això, en el tram final de la primera meitat, un error del porter argentí en sortir de l'àrea va resultar en una falta que Antoine Griezmann va convertir en l'1-0 al minut 39 . El gol va animar el matx, i Abel Ruiz va estar a prop d'igualar abans del descans, mentre que Roro Riquelme (ex del Girona) també va tenir una ocasió per ampliar l'avantatge.

A la segona meitat, l'entrenador del Girona, Míchel, va intentar reorganitzar el seu equip per ser més ofensiu, però ràpidament es van trobar amb el 2-0. Griezmann va liderar una transició que va culminar amb un potent xut de Marcos Llorente, que va sorprendre Gazzaniga.

Amb el marcador a favor, Simeone va moure les fitxes, donant entrada a Koke i Gallagher, mentre que Míchel va respondre amb un triple canvi que va millorar lleugerament el joc del Girona. Tot i que l'equip català va dominar més i va generar algunes accions prometedores, no van aconseguir concretar-ne cap. L'Atlético, més còmode a la recta final, va tancar el partit amb un contraatac fulgurant, on Llorente va assistir Koke per segellar el 3-0 definitiu.