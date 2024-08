Els suculents premis que guanyaran els esportistes paralímpics espanyols a París 2024

La nedadora Sarai Gascón, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Aquest dimecres 28 d'agost es posen en marxa Jocs Paralímpics de París 2024 , que s'allargaran fins al 8 de setembre. Espanya participarà amb 139 esportistes amb alguna discapacitat i 11 esportistes de suport, que ultimen la posada a punt per competir per les medalles. Aquells que aconsegueixin pujar al podi rebran, per primera vegada, les recompenses econòmiques més altes a la història dels Jocs Paralímpics.

Aquests Jocs ja han marcat una fita en la història de l'esport espanyol des del 14 de març de 2024, quan la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, va anunciar al Senat l'equiparació dels premis econòmics per als medallistes olímpics i paralímpics. Aquesta decisió, ratificada posteriorment pel Consell de Ministres amb una assignació pressupostària específica, respon a una antiga demanda del Comitè Paralímpic Espanyol, que també contribuirà a finançar les medalles obtingudes.

Els premis econòmics

Així doncs, s'ha establert que el premi per una medalla d'or en una prova individual serà de 94.000 euros, la plata 48.000 euros, i el bronze 30.000 euros. Per a les modalitats en parella o dobles (com a tennis, tennis de taula i boccia), les xifres seran de 75.000 euros per al primer lloc, 37.000 per al segon i 25.000 per al tercer, per cada participant.

Als esports d'equip o esdeveniments amb tres esportistes o més (bàsquet en cadira, relleus de natació, proves per equips en ciclisme i rem amb timoner), s'han fixat beques individuals de 50.000 euros per als campions, 29.000 per als subcampions i 18.000 per als tercers.

A més, els ajuts són acumulatius, és a dir, s'atorgarà l'import complet per a cada medalla obtinguda. Els esportistes de suport, com els guies d'atletisme i triatló, així com el timoner de rem, rebran la mateixa quantitat que l'esportista amb discapacitat a què assisteixen.